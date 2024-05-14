要想阻止不实考察，首先要从民政-法务部整顿交通指挥开始. May. 14, 2024 07:45. . “人事考察，是再抖也抖不干净的。” 精通公职纲纪业务的前青瓦台行政官在文在寅政府当时高层公务员人事考察失败的事例接连不断后，对笔者做出了上述表示。他的意思是，即使总统民政首席秘书室全权负责相当于“核查”的后期调查，并动员检察机关、警察、国家情报院，也很难掌握一个人物的所有“叙事”。人事考察失败在历届政府中一直拖着总统的后腿，李明博（17人）、朴槿惠（10人）、文在寅（34人）前总统都有过推翻国会未能通过人事听证报告的决定并任命的人事安排。 尹锡悦总统在2022年5月就任的同时，取消民政首席秘书室，在法务部新设人事信息管理团，负责人事考察，当时，期待和不安同时交织在一起。当记者问到法务部进行人事考察是否合适时，尹锡悦回答说：“美国是这样做的。”他还表示，“（总统室）不会收集公职人员的不正之风情报”，表达了要解决过去每届政府都爆出的民政首席秘书室“核查争议”的意志。 首先对此产生了期待感，是因为在尹总统自信满满回答的美国，人事考察机关之间的职责分工非常彻底。美国人事考察系统的结构是，公职候选人在白宫通过事前考察后，对各种问题提出答复，法务部下属的联邦调查局就会接手进行查访。联邦调查局对候选人的家人、亲戚、邻居和同事等进行交叉考察后，再向白宫报告，最终判断将由白宫决定。据说，在此过程中，联邦调查局完全没有提出合适或不合适等判断或意见。实际考察虽然由联邦调查局进行，但为由白宫主导人事考察并做出最终决定彻底分担了作用。 不安感最终成为了现实。被任命为现政府首任国家调查本部长的郑淳信律师因儿子校园暴力争议，仅过一天就辞职，被提名为大法院院长候选人的首尔高等法院部长法官李均龙因涉嫌在财产申报中漏掉非上市股票等嫌疑，在国会被否决。每当出现人事考察不力的争议时，法务部都会解释说：“只负责收集人事考察资料并交给总统室。”虽然像美国一样反驳说最终判断由总统室做出，但没有民政首席秘书的总统室如何做出最终判断、法务部是否真的没有介入这一过程等，仍然蒙着一层神秘面纱。法务部和总统室中谁来承担人事考察不实的责任，目前仍不明确。 尹锡悦7日宣布恢复民政首席秘书和金周贤担任民政首席秘书的任命时表示：“听取民心的功能太脆弱了。”但是，总统室没有透露如何与法务部分担将成为民政首席秘书室最重要业务的人事考察业务。虽然法务部的立场是今后也不会发生变化，但大多数人分析说，在恢复被称为“第一首席秘书”的民政首席秘书的情况下，人事考察也将侧重于总统室。那么，总统室应该先确定如何与法务部划分人事考察业务，然后再向国民公布。因为要想防止反复出现不实的人事考察，首先要明确责任所在。

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