李在城在与多特蒙德队的比赛中梅开二度，帮助球队脱离降级圈. May. 13, 2024 07:50. by 姜泓求 windup@donga.com. 李在城（美因茨）凭借多粒进球帮助球队取得一场大胜，使球队脱离了降级区。 12日，李在城在与多特蒙德队的德甲联赛主场比赛中，在上半场第19分钟和第23分钟连续进球，帮助球队以3比0完胜对手。继上月6日与达姆施塔特队的比赛后，李在城本赛季第二次当场比赛攻入多粒进球，他已在联赛中打入6粒进球。 赛后李在城表示：“不是一个人，而是作为一个团队进球，感到非常幸福。为了下一场比赛，我们必须集中精力。”德甲也通过官网表示：“得益于李在城的出色表现，美因茨队击败了多特蒙德队。”李在城将在18日与沃尔夫斯堡队的赛季最后一场比赛中挑战追平联赛单赛季个人最多进球记录的7粒进球。 正在展开脱离降级区竞争的美因茨队将积分增至32分（6胜14平13负），排名升至联赛第15位。与前一天以2比3负于科隆队的柏林联队（积30分）交换了排名。在共有18支球队的德甲联赛中，排名第17、18位的球队将在下个赛季降入乙级联赛。而排名第16位的球队必须与德乙联赛第3位进行升降级附加赛，获胜的一方才能留在德甲联赛。美因茨队和柏林联队都还剩下一场比赛。美因茨在净胜球上领先柏林12球，因此只要球队在本赛季最后一场比赛中打平，就将大概率继续留在德甲联赛。 另外，孙兴慜所属的托特纳姆热刺队当天在与伯恩利的英格兰足球超级联赛（EPL）比赛中以2比1反败为胜，摆脱了4连败的阴影。孙兴慜虽然踢满全场，但未能取得进球。本赛季还剩下两场比赛的第五位托特纳姆热刺队（积63分）将与第四位阿斯顿维拉队（积67分）)的差距缩小至4分，保住了进军下赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛的希望。

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