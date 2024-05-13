执行公司→建设公司→金融圈……PF引发的亏损出现“多米诺骨牌效应”. May. 13, 2024 07:49. by 金炯民记者、郑顺九记者 kalssam35@donga.com. 国内代表性房地产开发执行公司Neo Value上个月解雇了70多名职员中的40多名。因为，由于房地产市场萧条，主要项目融资（PF）现场出现了很多未出售的情况，资金困难加剧。市场上认为，大型执行公司的危机是PF引发的房地产危机论的“前兆症状”。因为负责施工的建设公司或借钱的金融公司也很有可能受到“多米诺冲击”。金融圈的房地产PF贷款余额在去年年末超过了135万亿韩元。 12日，根据NICE信用评价，第二金融圈储蓄银行和证券公司、资本的PF贷款预想损失额最多将达到13.8万亿韩元。这是以拍卖市场上鉴定评价额对比最终中标价率进入下游25%为前提的保守推测值。按行业分类，资本5万亿韩元、储蓄银行4.8万亿韩元、证券公司4万亿韩元等。以储蓄银行为例，以去年年末为基准，PF贷款余额为金融业22.1万亿韩元，在整个金融行业中最多。 如果PF现场崩溃，不仅是拥有股份的执行公司，执行公司在金融圈贷款时提供支付保证的建设公司，最后金融圈也会受到连锁打击。 目前，房地产市场以地方PF现场为中心，“竣工后未出售”情况增加，危机感越来越大。今年1~4月申报停业的综合建设公司有187家。以同一时期为基准，这是自金融危机以后的2011年（222件）以后最多的一次。 政府为了消除地方未出售状况，出台了通过企业结构调整房地产投资信托基金（CR-REITs）或韩国土地住宅公社（LH）收购PF事业场土地等对策，但据评价，目前还远远不够。对于LH以2万亿韩元规模在上个月进行的建设公司拥有的土地购买事业，建设公司的申请额仅占全体事业的2.7%。 专家建议，不仅要使不良事业场有秩序地退出，还要制定克服建设现场资金流动性危机的对策。西江大学普通研究生院房地产系教授权大众（音）表示：“要想阻止整个市场同时动摇，必须实施解决恶性未出售状况的特别对策”，“在课税标准中，将地方未出售住宅排除在住宅数量之外的对策等相关法律的修订也迫在眉睫。”

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