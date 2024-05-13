尹锡悦就任两周年支持率创历史新低……“故步自封”是不行的. May. 13, 2024 07:48. . 韩国盖洛普10日在尹锡悦总统就任两周年之际公布的舆论调查结果显示，对尹锡悦履行总统职务的肯定评价为24%、否定评价为68%。尹锡悦的国政支持率自4月10日议会选举后创下最低值以来，一个月来一直原地踏步。盖洛普表示，24%的肯定评价是第六共和国以来历代总统就任两周年的支持率中最低的。负面评价的理由依次为“经济、民生、物价”（19%）、“沟通不足”（19%）、“独断、刚愎自用”（7%）。 总统室方面表示，在历届最低的这一支持率下迎来执政第三年，尹锡悦将加强民生和沟通的步伐，谋求扭转局面。以就任两周年当天访问首尔灵川市场和在清溪川与市民见面为开端，今年以来举行了24次后因议会选举而中断的民生讨论会，同时将增加与媒体的接触。总统室还表示，将加强与国会的合作，集中努力克服朝小野大的政局。 但是，尹锡悦的第三年，从出发起就预示着激烈的对峙政局。政府最早会在明天的国务会议上表决对海军陆战队蔡上等兵特检法的否决权，与已经展开帐篷静坐示威、预告强硬应对的在野党不可避免地发生正面冲突。乘着议会选举的压倒性胜利之势，逼迫政府和执政党的在野党的傲慢固然是很大的问题，但尹锡悦坚持对大多数国民同意的特检法的否决权，其不妥协的态度也不亚于这一点。 在巨大在野党掌握国会权力的情况下，为了推进剩下的3年国政，尹锡悦必须立即改善支持率。作为执政党，作为历届议会选举惨败的国政最高负责人，应该从根本上反省未能得到国民共鸣的原因。大多数国民摇头的政策和粗暴的推进、不断浮出水面的权力内部疑惑和口舌之争等，过去两年间积累的问题，如果不能根除，很难期待支持率回升，并由此恢复国政动力。 尽管如此，尹总统似乎仍然相信只要维持此前的基调，改变部分风格就可以了。上周时隔1年零9个月召开的记者会内容也没有任何变化，只是表示会按照之前的方式推进。虽然今后为加强民生和沟通而重启民生讨论会，但答非所问的“沙悟净记者会”都不如的、按照事先制定的剧本进行的讨论很难得到共鸣。用没有诚意的装模作样的变化，不可能赢得国民的心。

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