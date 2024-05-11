医学院扩招会议，4处中有2处提交会议记录. May. 11, 2024 07:58. by 赵有罗记者、吕根镐记者 jyr0101@donga.com、yeoroot@donga.com. 韩国政府10日向法院提交了医学院扩招过程中运营的4个会议机制中的2个会议记录。4月30日，法院在医学院停止执行扩招的抗诉审中要求，“在10日之前提交扩招规模2000名的依据和分配方针等资料”。 法庭表示将在本月中旬之前得出结论，预计13日至17日将得出抗诉审结果。保健福祉部第二次官朴敏守10日在中央灾难安全对策本部发布会上表示：“根据法律，如果有速记记录，将提交速记记录，对于没有速记记录的会议，将提交所有拥有的资料。除了法院要求的资料目录外，还将充实说明所需的资料，尽可能多地提交。” 政府讨论医学院扩招的会议机制是医疗悬案协议体、保健医疗政策审议委员会及其下属的医生人力专门委员会、医学院名额分配委员会。其中，保健医疗政策审议委员会及其下属的医生人力专门委员会提交了会议记录。根据与医协的协议，没有制定会议记录的医疗悬案协议体似乎都提交了开场白、报道资料、联合发布会资料等。大韩医生协会也向法院提交了医生、医大学生、家长等42206人的请愿书和日本医生供需分科会会议录等3件参考资料。 据悉，参考资料中包含了对政府2000名扩招政策的不当之处。不过，政府会议录等具体资料内容当天没有公开。朴敏守表示：“将讨论在审判结束后公开的方案。”负责医学院教授、专攻医生、医学院学生等诉讼的李秉喆（音）律师也表示：“政府提交的资料内容暂时不会公开，提交反驳文件后将公开。”

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