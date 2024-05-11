十多岁青少年纷纷表示：“不想听听承担国家年金‘炸弹’的我们是怎么说吗？”. May. 11, 2024 07:58. by 金秀贤记者、李秀莲记者 newsoo@donga.com、lotus@donga.com. 据10日确认的消息，在第21届国会未能进行国家年金改革、未来一代负担加重的情况下，政府和国会在过去2年多的时间里举行了数十次听证会，但从未包括30多年后承担“保险费炸弹”的当事人青少年。 保健福祉部从2022年8月起，在1年内共进行了24次“国民年金利害关系者集体深层见面会”，但全部是以工会、企业家、国民年金公团职员等成年人为对象。在长达100页的见面会材料中，一次也没有提到“儿童”“青少年”“孩子”等单词。福祉部对国民（2000人）的问卷调查和国会年金改革特别委员会市民代表团（500人）的公论调查对象，也都是18岁以上的人。 《东亚日报》3日至8日采访了包括4名大韩民国儿童总会主席团成员在内的10名12至17岁青少年，他们纷纷呐喊，“以大人为中心的‘倾斜的讨论结构’给未来一代带来了不利的结果”。金民载（音，18岁）指出：“担心基金枯竭而推迟改革或‘多领’是非常识的。是不是只是即将领取年金的大人聚在一起，才得出了歪曲的结论呢？”郑雅允（音，14岁）说：“大人们有责任解释，我们要承担什么样的负担。”

한국어