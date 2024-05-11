韩电第一季度营业利润1.3万亿韩元，仅为市场预测值的一半. May. 11, 2024 07:58. by 世宗=赵应亨记者 yesbro@donga.com. 韩国电力今年第一季度（1~3月）营业利润接近1.3万亿韩元，连续三个季度保持顺差。但是，营业利润规模仅为当初市场预测值的一半。 10日，据韩电统计，今年第一季度的营业利润（暂定值•合并基准）为1.2993万亿韩元。自去年第三季度（7~9月）以来，连续三个季度实现顺差。去年电费三次上涨，第一季度电费销售收益比前一年增加9.4%（1.9万亿韩元），相反，燃料费和电力购买费减少，营业费用减少20.8%（5.7万亿韩元），实现了盈利。 只是各季度的营业利润规模正在减少。去年第三季度的营业利润为1.9966万亿韩元，第四季度（10~12月）减少至1.8843万亿韩元，今年第一季度减少到了1.2993万亿韩元。此前，韩电从2021年第二季度（4~6月）开始到去年第二季度为止，连续9个季度出现了营业亏损。 今年第一季度韩电的营业利润远低于市场预期值。金融信息企业FnGuide预测韩国电力第一季度将取得2.6万亿韩元左右的营业利润，但实际营业利润还不到预测值的一半。产业通商资源部相关人士表示：“据分析，国际油价最近呈涨势，汇率也同时上涨，电力购买费高于证券业界的预测值”，“为了消除累计赤字，在适当的时候需要上调费用。”

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