半导体出口迎来暖风……韩国经常项目收支连续11个月实现顺差. May. 10, 2024 07:37. by 李东勋记者 dhlee@donga.com. 受半导体出口好转等影响，韩国经常项目收支连续11个月保持顺差。 韩国银行9日公布的《国际收支（暂定）》显示，3月份经常项目收支实现69.3亿美元（约9.4664万亿韩元）顺差。自去年5月转为顺差后，已连续11个月实现顺差。顺差规模也比2月份（68.6亿美元）更大。 出口（582.7亿美元）比去年同期增加3%，带动了经常项目收支的顺差。从产品种类来看，半导体（34.5%）、信息通讯设备（7.9%）的出口有所增加。从地区来看，东南亚（12.7%）、美国（11.6%）等出口呈现出良好的势头。进口（501.8亿美元）因能源价格下降等减少13.1%。出口增加和进口减少的效果叠加在一起，3月份的商品收支顺差为80.9亿美元，以单月为准，创下了2021年9月（95.43亿美元）以来的最高纪录。 随着以半导体为中心的出口复苏，今年第一季度（1月-3月）经常项目收支顺差规模也达到168.4亿美元。仅一个季度就超过了今年上半年（1月-6月）顺差预测值（198亿美元）的85%。也有人预测，出口恢复比预想的要快，年度经常项目收支顺差目标有可能上调。但是，随着最近中东事态等地缘政治危机的加剧，国际油价和韩元对美元汇率的变动性增大，被认为是不安因素。韩国银行经济统计局长申承哲（音）表示：“随着今年第一季度的顺差规模超过预测值，有可能上调年度预测值。从4月开始原油引进价格上升，汇率变动性也很大，因此有必要继续观察。”

한국어