尹锡悦全部“拒绝”有关金建希和蔡上等兵的特检. May. 10, 2024 07:37. by 张宽硕记者、姜成辉记者 jks@donga.com、yolo@donga.com. 尹锡悦总统9日在就任两周年记者会上就针对其夫人金建希的特检表示拒绝，称“这是不符合特检本质和制度宗旨的政治攻势”。对于由共同民主党主导、在国会全体会议上通过的“海军陆战队蔡上等兵特检”，他也明确表示反对，称“（调查结束后）如果国民说有包庇嫌疑，我会先主张进行特检”。随着他对蔡上等兵特检法行使否决权的可能性增大，现政府上台后行使否决权的法案将增加到10个。随着第22届国会的开始，共同民主党表示将发起尹锡悦今年年初行使否决权的“金建希牵涉德意志汽车股价操纵疑惑”相关特检法，预计政府和执政党与巨大在野党将展开极端的对峙。 尹锡悦当天在龙山总统室举行的“尹锡悦政府2年国民报告及记者会”上，就金建希收受迪奥包的争议表示，“对于妻子不明智的处事方式让国民担心的部分，我表示道歉”。但就“金建希特检”，他强调，“现在在野党在执政时期，在（赞成和反对）舆论高涨时，经常主张在检方和警方调查存在包庇嫌疑或不实嫌疑时，应该进行特检。”对于蔡上等兵特检，他表示：“也许在所有程序都结束后，调查当局会向国民详细说明经过和结果。应该关注正在进行的司法程序，相信调查相关人士的心态和姿态，继续关注。”尹锡悦表示，“不久前议会选举结束后，关于特检法什么的，大部分媒体报道都是与政治相关的报道”，表达了对特检的否定看法。 共同民主党院内代表朴赞大在总统记者会结束后召开紧急记者会抨击称：“本以为或许，结果果然如此。对于不顾民生，再次背弃国民生命的处事方式，我表示强烈的愤怒。”他同时表示：“第22届国会开始后，将重新讨论对德意志汽车股价操纵疑惑等与金建希女士相关的各种疑惑的特检法。正在慎重讨论是否包括首尔-杨平高速公路疑惑和收受名牌包相关部分。”对于蔡上等兵特检法，他警告说：“不要这样那样的说法，要全面接受蔡上等兵特检法。如果行使否决权，以后发生的事情，总统要承担一切责任。”他还表示，“我们将关注（尹总统）使用多少次否决权。我想明确告诉大家，这个国家的主人不在总统室，而是在国民那里，以后发生的事情大家应该也在预料之中”，讲话中暗示了弹劾。 尹锡悦还表示：“将新设应对低出生率高龄化的企划部门，暂称‘低出生应对企划部’。让低出生应对企划部长担任社会副总理，将教育、劳动、福利融为一体，超越单纯的福利政策层面，成为国家议程。”朴赞大对此表示：“我表示赞成。作为在野党，将研究是否有需要协助的事情。”

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