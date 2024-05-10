新设低出生应对部……难道建立部门就能解决问题吗？. May. 10, 2024 07:36. . 尹锡悦总统9日表示，“低出生问题是国家紧急状态”，将低出生率高龄社会委员会升级为部门，新设低出生应对企划部。他还提到过去推进经济开发5年计划的经济企划院，表示“将发挥强有力的控制塔作用”。也就是说，将由低出生部长担任社会副总理，制定集教育、劳动、福利于一体的政策。 低出生率对策在18年间投入了380万亿韩元，但是因为分散在各部门，很难感受到其效果。但是，沿袭20世纪60年代高速增长时代的新设部门能否应对低出生率令人怀疑。 社会副总理不是由教育部长担任，而是由低出生部长担任，只是这一点有所不同，现在也全权负责教育、劳动、福利部门。在此之前，总理室和总统室一直负责部门间的政策调整。总统曾表示，“将把低出生率政策作为国家议程，而不是单纯的福利政策”，难道不应该先追究此前总理室、总统室的指挥塔功能为何没有启动吗？如果不对此进行缜密的讨论，从机构开始一下子建立起来，问题几乎不可能得到解决。 最重要的是，由于低出生部业务涉及多个部门，预计调整部门功能和预算将面临相当大的困难。如果朝野就具体的运营计划出现分歧，各部门之间展开领域斗争，将很难迅速立法。政府连原定于今年3月份出台的低出生率综合对策也未能发表。令人担心的是，稍有不慎，围绕机构调整与否，只会浪费时间。

한국어