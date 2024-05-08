平均气温14.9度，史上最热的4月. May. 08, 2024 07:22. by 周愛眞 jaj@donga.com. 上个月全国平均气温为14.9度，是自1973年有气象观测以来“最热的4月”。 韩国气象厅7日发表了《2024年4月气候特征》资料。今年4月全国平均气温比往年高出2.8度，超过了之前最高的1998年4月（14.7度）。今年4月全国平均最高气温为21.1度，是观测以来的最高气温。 气象厅解释说，北极的冷空气无法降落在韩半岛，南方的热风则吹到了韩半岛，气温也随之上升。气象厅解释说：“上月高纬度的冷空气被困在北极周边，西伯利亚的冷大陆高气压强度比往年弱，韩国经常受到移动性高气压的影响，气温比往年高。”移动性高气压通过韩国的期间，天气晴朗，受到了很多炎热的阳光，随着向东移动，刮起了温暖的南风系列的风，拉高了气温。 特别是4月14日，随着沿着韩国东部发达的高气压边缘流入温暖的南风，首都圈和江原地区的白天气温上升到30度左右时出现了炎热天气。4月27日、28日移动性高气压中心通过我国，全国气温大幅上升。因此，上月14日和27日，江原道铁原（29.9度）、全南高兴（28.3度）等地刷新了以4月份为准的历史最高气温。首尔上月14日也上升到29.4度，创下了历史第三高的4月份气温。 上个月全国的沙尘暴天数为3.6天，比往年多出1.5天。内蒙古地区发生的沙尘暴随着北风系列的风流入国内，4月16日至20日和25日至26日两次观测到沙尘暴天气。当时首尔一天最高的沙尘暴浓度达到了每立方米344微克（4月17日）。 上月全国降水量为80.4毫米，与往年（70.3~99.3毫米）相似。中国南部地区产生的低气压主要经过韩国南部海域，南海岸下了100毫米以上的大雨。气象厅解释说，中部地区的降水量比往年少，全国平均降水量与往年相似。

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