摘掉“新冠病毒呼吸器”，多米诺骨牌式停业开始. May. 07, 2024 07:33. by 姜禹锡记者、郑顺求记者 wskang@donga.com. “在新冠病毒感染症（COVID-19）期间，配送还算顺利，销售额勉强维持了下来，但进入今年以来，月销售额比去年减少了20%以上。贷款利息负担也加重了，只能向父母伸手要钱。”（在首尔城北区经营面食店的朴某） 据调查，进入今年以来，在金融圈贷款后超过3个月未能偿还的“不良个体户”激增了1万名。新冠病毒疫情过后，随着对个体户和小工商业者的贷款期限延长和本息偿还缓期措施于去年9月末结束，此前因高物价和高利率、经济萧条而累计的负担开始同时爆发。 6日，据国会政务委员会所属的共同民主党议员室从NICE评价信息中收到的资料显示，以今年3月末为准，三个月以上未能偿还贷款的个体户人数为7.2815万人，比去年年末（6.1474万人）增加了18.4%（1.1341万人）。与中断对个体户的金融支援的去年9月末（5.686万人）相比增加了28.1%，与新冠病毒疫情达到顶峰的2021年末（2.4446万人）相比，增加了约2倍。 人均债务额从2021年末的1.4299亿韩元增至1.8022亿韩元，增加了26%左右。但是考虑到韩国银行的高强度紧缩带来的贷款利率变化，个体户每年要负担的平均利息额从约434万韩元增至约919万韩元，增加了近112%。 随着个体户的负担加重，贷款滞纳率也在飙升。据金融监督院透露，今年2月末国内银行的个人事业者贷款滞纳率为0.61%，达到2年前（0.20%）的3倍。 专家指出，随着低利率局面和政府的政策金融支援效果同时结束，个体户的健全性亮起了警告灯。祥明大学经营学部教授徐智勇（音）强调：“在经济结构中，个体户所占的比重很高，因此如果他们崩溃，对雇佣、民间消费等经济整体会产生很大的负面影响”，“需要追加对诚实偿还者的利率下调、考虑贷款者信用分数的政策金融供应等。”

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