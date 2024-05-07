不负责任的“年金改革”让所有人成为失败者. May. 07, 2024 07:33. . 公务员年金的保险费率（18%）是国民年金的两倍，令国民年金加入者感到羡慕，但从1993年起一直是赤字。政府每年都会用税金填补这一漏洞。明年将投入历史最大规模的10万亿韩元左右。因为领取年金的退休公务员将增加到69万名。用税金支撑的公务员年金是16年后出现赤字的国民年金的“看得见的未来”。 国民年金加入者约为公务员年金加入者的17倍，领取者是后者的10倍。如果庞大的国民年金枯竭，即使投入数百万亿韩元的税金，也很难支撑下去。这也不是未来一代所能承受的规模。虽然“年金反乌托邦”的大门正在打开，但国民年金保险费率自1998年以后仍被限制在9%。这是政府和政界一再推迟改革的结果。但另一方面，却竞争般地一个劲儿提高用税金支付的基础年金。 就连肩负改革重任的第21届国会退休金改革特别委员会也两次延长期限，在任期还剩不到一个月的时候却荒唐地提出“要到欧洲出差以便进行讨论”。到目前为止，究竟应该把重点放在收入稳定上，还是把重点放在财政稳定上，朝野两党还没有就年金改革的方向达成协议，难道要到海外只对保险费率和收入替代率等参数进行政治妥协的“数字改革”吗? 国会养老金特别委员会公论化委员长金相均上个月公布了选择“多交多领”式国民年金改革方案的市民代表团问卷调查结果，并表示：“现在是国会的时间了。”也就是说：“请充分考虑国会通过公论化过程得出的方向性，制定能够协调收入保障和财政稳定的年金改革方案。” 但是，只有先有就改革方向达成政治协议的“国会时间”，才能实现真正的改革。跳过这个，向利害当事人的市民们突然抛出在“收入保障”和“财政稳定”中二选一的选择题，因此世代之间的不信任和矛盾越来越大。未来一代反对称：“为什么稍微多交一点，就要多领好多呢?”老一代则抗议说：“多交了一点，是不是应该多拿一点?”如果内心深处的“回避损失”倾向启动，选择的结果就是人们都会成为失败者。 利害关系人诸多的复杂改革要想成功，就要产生所有人都能成为胜利者的信念。我们不能为了保障老年收入而牺牲未来一代和年金财政，也不能因为财政问题而放任经济合作与发展组织最高水平的老年贫困，处于“复合危机”状态。如果政界以“多交多领”的方式提出克服收入保障和财政稳定困境的“第三条路”方向，并向专家们提出“多交多少、多收多少才能持续”的合理实行方案，国民的选择将更加容易。没有必要像现在这样被困在政界制定的“收入保障”和“财政稳定”的框架中，只考虑各自损失、各自逃生。 如果对改革产生共识，就会有力量推进参数改革，以及需要说服企业的延长缴纳期限、延长退休年龄、像瑞典一样收入再分配功能重叠的基础养老金和国民养老金的作用调整、像日本一样不把负担转嫁给未来一代的自动调整装置等艰难的改革课题。只有这样，如何多交、多领多少的改革选择余地才会变大。到2040年，以国民年金为最后期限，公务员年金、私学年金、军人年金等4大年金都将出现赤字。到那时大家都是真正的失败者。

한국어