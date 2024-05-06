女儿结婚时戴的帽子中包含的抗癌治疗爸爸的心意. May. 06, 2024 07:46. by 史智媛记者 4g1@donga.com. “父亲金成培，母亲林伍祖的长女钟熙（又名公主）。”这是1979年父亲金圣培为纪念即将结婚的大女儿而写在稿纸上的文字。父亲把成年女儿称为“公主”，其爱意溢于言表。金某不仅记录了两家的相见礼和婚礼，还精心地记录了新婚旅行和新郎结婚当天的日程。金某在女儿出生的1984年，还亲自为女婿起了孙女的名字，并给女婿写信。 国立民俗博物馆为迎接家庭之月，从上月30日开始在企划展示室2内推出了讲述父亲故事的企划展《父亲》。在由3部以外的采访空间、收集资料空间等构成的丰富多彩的展示会上，可以看到包含144名父亲心意的收藏品和资料等150多件物品。 特别是在第二部《最近的爸爸&老虎爸爸》中，可以感受到茶山丁若镛（1762~1836年）对子女们的爱。被流放至全南康津的丁若镛在1810年夫人洪氏送来的剪下霞光裙子制作的书帖《霞帔帖》中写下了要传达给子女们的文章。主要记载着“修身养性，勤俭生活”、“掌握学问和处世之道，以备日后”等教训。博物馆学艺研究师卞贞淑（音）表示：“朝鲜时代的父亲似乎非常严厉，但对子女的爱不亚于现在的父亲。”2010年被指定为宝物的《霞帔帖》为了保存管理，将只公开到本月13日。 另外还可以看到1934年金教哲（1880~?）为纪念儿子正玉的周岁而制作的《千人千文字文》。 这是以希望将千人的智慧传给孩子，成为优秀的人的心情，拜托千名熟人一个字一个字制作的千字文。 在名为“百人记忆”的资料空间里，可以看到100名市民回忆起父亲的往事，捐赠给博物馆的物品。女儿郑多絮（33岁）捐赠了父亲在治疗癌症后的第一次也是最后一次旅行中买给她的扇子。郑某说：“对于在旅行地的炎热天气里感到疲惫的我来说，这是父亲给我买的扇子”，“每年夏天都会想起和父亲一起旅行，记得父亲的爱。” 儿子李建旭（53岁）珍藏着1995年出国留学时父亲赠送的钢笔。李某说：“30年来，我一直用这支笔记录和写文章”，“（用钢笔写的文章）虽然褪色了，但看起来有些古色古香。” 除此之外，皮鞋、工资袋等让人想起父亲辛苦挣钱的样子的收藏品也多种多样。像为了隐藏因抗癌治疗而稀疏的头发，在女儿婚礼上戴的帽子一样，让人心潮澎湃的收藏品也很多。 此外，还可以欣赏到1996年售出100万册掀起热潮的金正贤的小说《父亲》、2004年推出的童谣《爸爸加油》等有关父亲的图书和音乐。另外，通过展位上设置的两台拨号电话，分别可以听到的父亲给子女和子女给父亲留下的原声也给人以淡淡的感动。该展会将举行到7月15日，免费参观。

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