解决低出生率问题，与其反复提出公约，不如处理已经提交的法案. May. 06, 2024 07:45. . “如果一方说要建设新机场，另一方就说要打通海底隧道，这就是我们政治的现状。如果一边计算财源一边追问能不能遵守，只会错过时机。” 一名政界人士最近对2021年釜山市长补选局面中朝野政党争先恐后提出釜山加德岛新机场建设公约和加德岛和日本九州之间韩日海底隧道建设公约做出了上述表示。加德岛新机场正在以2029年开航为目标进行建设，但韩日海底隧道可能更多的人连是否有人提出过这样的公约都不记得。当记者向国土交通部相关人士询问韩日海底隧道的进展情况时，得到的回答是“目前还没有具体化”。很明显，韩日海底隧道公约最终会悄然消失。 也没有必要回忆起已经过去3年的公约。一个多月前，参加4月10日议会选举的候选人和政党以吐血的心情进行了激烈的辩论，并提出了各种公约。特别是朝野政党表示要突破人口消失危机，今年1月同一天发表了低出生率公约。义务化带薪“爸爸休假”、向新婚夫妇贷款1亿韩元如果生下第三个孩子将全额减免等，玫瑰色公约如雨后春笋般涌现。 朝野政党都提出的公约中，也有仅凭当事人的申请就可以自动开始产假或育儿休假的内容。但事实上，该内容已经在去年2月第21届国会上被列入男女雇用平等和工作家庭两全支援相关法律修订案。该修订案规定，劳动者申请育儿休职后，如果企业主在14天内不明确表示意向，就视为允许。 那么，该法案又怎么样了呢？虽然去年4月被提交到国会环境劳动委员会，但从上午10点36分到下午5点45分，14名国会议员和雇佣劳动部长、次官和室长、局长18名出席的常任委员会上，一个字都没有商量就“入睡了”。就算扣除为午餐而停会的2小时25分钟，一整天连一句话都没有提及，把这样的法案作为议会选举公约提出，实际上几乎是欺骗。 其他法案的情况也大同小异。虽然根据母子保健法，为了系统地支援不孕夫妇，将制定另外支援不孕治疗的法律，但该法案自2021年4月提交常任委员会后，一次也没有进行过正式的讨论，随着第21届国会任期的结束，将面临消失的命运。 不能再让国民从远处寻找不再信任政治的理由。嘴上喊着民生，在选举季里提出像样的公约，但到了真正该干事的时候却不工作。连关系到国家大计的低出生率问题都没有处理已经提出的法案，在选举之前翻新当作公约，国民还能期待什么呢? 最近，一个市民团体发表调查结果称，在第21届国会上，220个低生育对策相关法案中，只处理了7个。如果这样，不应该只做出解决低生育问题的各种承诺，而是应该好好讨论和处理已经提议的法案。

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