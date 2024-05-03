内塔尼亚胡不顾布林肯的劝阻，坚持“扫荡哈马斯”走自己的路. May. 03, 2024 07:58. by 开罗=金基润 常驻记者 pep@donga.com. 美国国务卿托尼•布林肯1日在以色列会见本雅明•内塔尼亚胡总理，劝阻对巴勒斯坦加沙地带最南端城市拉法的地面战争，并敦促进行停战谈判。但是，内塔尼亚胡仍然坚持与停战谈判无关，强行推进拉法地面作战的“my way”，只是确认了相互之间的意见分歧。曾取得部分进展的停战谈判也因哈马斯方面称“没有安全保障的停战是危险的陷阱”表示否定，而出现了差池。 据美国《华盛顿邮报》等媒体报道，布林肯国务卿当天在约两个半小时的会谈中向内塔尼亚胡总理强调，“无法认同没有保护平民对策的拉法地面作战。”另外，他还要求加快向加沙地带的救援物资供应速度。美国国务院发言人马修•米勒在会谈结束后解释说：“再次确认了美国对拉法的明确立场。” 美国向哈马斯施压，要求哈马斯积极展开停战谈判。布林肯在举行总理会谈之前会见以色列总统伊扎克•赫尔佐格时公开批评说，“停战不能实现都是哈马斯的错。” 但据悉，内塔尼亚胡总理丝毫没有让步。据以色列《每日时报》报道，内塔尼亚胡总理在当天的会谈中坚持，“人质协商和拉法攻击是两码事”，“人质协商固然重要，但扫荡哈马斯的目标没有改变。”另外，他仍然坚持即使进行停战谈判也不会考虑停火的原有立场。 通过匿名消息灵通人士表示正在积极研讨此次协商案的哈马斯实际上也没有接受该方案的想法。 哈马斯宣传室1日在接受《纽约时报》采访时表示，“领导层不会接受以色列方面目前给出的提议”，“有意接受今后的停战谈判。”以色列媒体12频道也援引哈马斯军事领导人亚赫亚•辛瓦尔的亲信的话报道说：“不保证停火的人质交换和停战谈判是瞄准我们的陷阱。”

한국어