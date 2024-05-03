没钱买“AI芯片”，用老式游戏芯片进行研究的大学. May. 03, 2024 07:58. by 田南赫记者 forward@donga.com. 据悉，负责人工智能（AI）研究轴心的国内大学因找不到最新芯片，无法正常进行以大型语言模型（LLM）为基础的生成型AI研究。就连首尔大学、KAIST等主要大学，即使被选定为政府支援事业，但由于分配预算少，也无法充分获得AI芯片。即使确保芯片，由于电力不足，大学设施也无法启动。 KAIST的A教授2日表示：“要想制造像OpenAI的‘Sora’一样的生成型AI模型，需要数百个NVIDIA（英伟达）最新的图像处理装置（GPU）”，“即使承揽政府事业，也不能购买多个英伟达的GPU，因此正在研究旧款游戏用GPU。” “Sora”是视频生成AI服务。要想制造该服务，需要可以同时执行多个运算的GPU等“AI加速器（学习、推论专业化的AI半导体）”。在GPU方面，英伟达占全世界80%，漫天要价。据悉，特别是英伟达的最新GPU“H100”的价格为每个5000万韩元左右。A教授表示：“据分析，要想用我们拥有的旧款游戏用GPU制造出类似Sora的服务，需要148年的时间。” 即使好不容易找到芯片，也要解决电力问题。首尔大学计算机工学部教授金建熙（人名音译下同）表示：“虽然想追加启动GPU，但校方回答说不能追加供应电力，教授们必须亲自前往电力过剩的建筑。” 即使确保了预算，也要经过购买装备的审议。在国家研究开发（R&D）事业中，如果研究装备超过1亿韩元，就要接受国家研究设施装备中心（NFEC）的审议，结果出来通常需要3个月以上。光州科学技术院（GIST）AI研究生院院长金钟元表示：“一般来说，AI研究至少需要8个英伟达GPU”，“仅8个GPU和服务器的购买价格就约为5亿韩元。即使确保了这一预算，经过审议，到实际研究为止，时间也会一直被推迟。”金院长建议道：“大学有必要建立共同使用AI芯片的研究中心等对策。”

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