伍兹：“我想参加本年度剩下的3场大满贯赛事”. May. 03, 2024 07:57. by 李憲宰 uni@donga.com. “高尔夫皇帝”泰格•伍兹（49岁•美国•照片）在上月举行的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛本赛季首场大满贯赛事大师赛上创下了大赛历史最多连续24次晋级淘汰赛（通过前两轮）的记录。但是他在第3、4轮比赛中表现出极度低迷的状态，在晋级的60名选手中排名垫底。伍兹打出的高于标准杆16杆的304杆，也是他职业生涯中的最差成绩。 但是伍兹没有屈服，表现出了将参加本年度剩下的3场大满贯赛事的意志。 伍兹2日在参加美国NBC节目《今日》时表示：“包括本月在内，在三个月内还剩下3场大满贯赛事。大师赛结束后，虽然身体不舒服，但剩下的三场比赛我都可以参加。”PGA锦标赛将从本月16日开始举行，6月13日开始举行美国公开赛，7月18日开始举行英国公开赛。 伍兹毫不掩饰对大满贯赛冠军的渴望。赢得平PGA巡回赛最多冠军记录82胜的伍兹在大满贯赛事中15次夺冠。最近一次大满贯赛冠军是2019年的大师赛。 与老赞助商耐克决裂后，推出自己的服装品牌“Sun Day Red”的伍兹表示，“通过（意味着15个大满贯赛冠军的）15个条纹，打造出了Sun Day Red的标志（Logo）老虎模样”，“我的目标是重新打造标志。希望在大满贯赛事上夺冠，继续增加标志的条纹数。”大满贯赛事最多冠军记录是杰克•尼克劳斯（84岁•美国）保持的18胜。

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