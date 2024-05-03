第21届国会的“跛脚鸭会期”……迫切要做的事情. May. 03, 2024 07:57. . 现在国会已经进入了韩国版“跛脚鸭会期”阶段。“跛脚鸭会期”一词起源于美国，意为摇摇摆摆的鸭子。美国的议会从中期选举后的11月起到新议会成立的1月为止，这段时间被称为“跛脚鸭会期”。就韩国而言，则是从4月10日议会选举结束的4月11日起到本月30日第22届国会开院之前。现在是存活到下届国会的当选议员和将不再回来的落选议员混杂在一起的时候。第21届297名国会议员中，有将近一半的149人生还。 由于共同民主党在议会选举中取得压倒性胜利，朝野政党对“跛脚鸭会期”的态度也截然不同。共同民主党乘势猛踩驱动踏板，把争议法案直接提交了全体会议。4月18日，在野党把因尹锡悦总统启动一号要求再议权（否决权）而被废弃的《粮食管理法》等5个法案直接提交到了国会全体大会。4月23日，在野党单独向全体会议提交了《民主有功者礼遇法》制定案和《加盟经营交易公正化法》。从常任委员会的开议到表决、通过，分别只花了20分钟和35分钟。 遭受最糟糕惨败的国民力量党则在摇摇摆摆。粮食管理法获得通过时，执政党议员们甚至没有前往会场。执政党相关人士吐露：“本应该应对《粮食管理法》的7名农林水产委员会议员中有4人落选，这产生了影响。”意思是说，落选议员们能有什么决心? 国民力量党的第一次院内对策会议在议会选举失败13天后召开，这是共同民主党预告处理《民主有功者礼遇法》的日子。虽然上午聚在一起召开了对策会议，但并没有什么好办法。 与争议法案处理速度不同，关系到国家未来的年金改革案在第21届国会上一再空转。2022年7月，朝野政党就组成国会年金改革特别委员会达成了协议，称将在第21届国会任期内完成年金改革案。两年来，总共只开了12次会议。4月30日，在“跛脚鸭会期”中召开了年金特别委员会会议。当天是年金特委公论化委员会向国会最终报告以保障收入为重点的“多交多收”式公论调查结果的日子，朝野政党再次出现分歧。最终，如何利用投入25亿韩元税金收集市民代表团500人意见的调查结果也是未知数。 第21届国会结束后将被废除的法案有16300多件。议员们在没有进行充分法理讨论的情况下，像提高业绩一样提出的法案也不少。但是，选择一定要通过的法案也是“跛脚鸭会期”内要做的事情。包含减少中小城市凌晨配送不方便等内容的流通产业发展法修订案已经过了3年零6个月，仍然滞留在常任委员会，但朝野政党也没有表现出讨论的可能性。 在美国，一旦面临“跛脚鸭会期”，既然已通过选举决出胜负，很多人会要求摆脱党论压迫、阵营政治理论，处理具有历史意义或划时代意义的法案。议员会按照自己的想法行动，竭尽立法机关的义务直到最后一刻。废除军人出柜禁止法、个人信息保护法等，都是在“跛脚鸭会期”中处理的法律。现在对国会的期望不是创造创纪录的业绩。拜托的是，直到领取工资的最后一天为止，都要好好干活，对得起那份工钱。

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