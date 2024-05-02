K音乐剧《了不起的盖茨比》入围托尼奖最佳服装奖候选名单. May. 02, 2024 08:04. by 李智润记者 leemail@donga.com. 国内制作公司OD Company的代表申春秀（人名音译下同）和当地制作团队一起登上舞台的音乐剧《了不起的盖茨比》入围了美国演出界最高权威托尼奖的服装部门候选名单。 据托尼奖主办方上月30日（当地时间）透露，负责音乐剧《了不起的盖茨比》服装设计的琳达•赵入围了托尼奖最佳服装设计部门候选名单。改编自美国作家弗朗西斯•斯科特•菲茨杰拉德同名小说的音乐剧《了不起的盖茨比》于上月25日在美国纽约百老汇剧院开幕。琳达•赵之前凭借音乐剧《绅士们的爱情和杀人说明法》获得了2014年托尼奖的服装奖。 与此同时，在音乐剧《局外人》中与布莱恩•麦克德维特一起负责照明设计的哈娜•金和麦克德维特一起被提名为照明部门的共同候选人。金某在纽约林肯中心、纽约公共剧院、曼哈顿剧院俱乐部等进行了舞台设计工作。在今年的托尼奖候选作品发表中，音乐剧《健身房》和《立体声》分别获得了13个部门的提名，成为提名奖项最多的作品。托尼奖将于6月16日在纽约举行。

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