Go to contents
로그인
회원가입
구독신청
보이스 뉴스
PDF
스포츠동아
VODA
VOSS
비즈N
우먼동아
Editions
中文 (簡体)
한국어
English
日本語
中文 (繁体)
首页
财经
社会
政治
国际
体育
文化
社论
专栏
“再见”，纳达尔在祖国西班牙上演告别战
Font size down
Font size up
한국어
Share this article on Facebook
Share this article on Twitter
“再见”，纳达尔在祖国西班牙上演告别战
Posted May. 02, 2024 08:03
Updated May. 02, 2024 08:03
“再见”，纳达尔在祖国西班牙上演告别战. May. 02, 2024 08:03. . 1日，拉斐尔•纳达尔（38岁•西班牙）在马德里网球公开赛16强赛上，以0比2负于里奇•莱切卡（23岁•捷克•第31位），在祖国首都结束了最后一场比赛。在连呼自己名字的满场观众面前拿起麦克风的纳达尔哽咽着说：“在球场上结束比赛后，能够向主场球迷告别，真是万幸。”一直饱受大小伤病困扰的纳达尔计划在本赛季结束后离开球场。图片来源：拉斐尔•纳达尔的照片墙
Font size down
Font size up
한국어
Share this article on Facebook
Share this article on Twitter
1日，拉斐尔•纳达尔（38岁•西班牙）在马德里网球公开赛16强赛上，以0比2负于里奇•莱切卡（23岁•捷克•第31位），在祖国首都结束了最后一场比赛。在连呼自己名字的满场观众面前拿起麦克风的纳达尔哽咽着说：“在球场上结束比赛后，能够向主场球迷告别，真是万幸。”一直饱受大小伤病困扰的纳达尔计划在本赛季结束后离开球场。图片来源：拉斐尔•纳达尔的照片墙
热门新闻
다음은 ‘김건희·한동훈 특검법’? 민주당, 22대 개원 직후 강행 예고
천하람 “이재명, 대통령을 본인 기자회견 소품처럼 써…후속 영수회담 힘들 것”[중립기어]
격노→심장 쿵→돌연사…막장드라마 아닌 ‘실제상황’
‘자산가’ 전원주 “외롭다…궁궐 같은 집 사는 아들네, 빈방에 나 안 들여”
要闻
距离美国大选还有6个月，特朗普：“为什么要保卫富有的韩国？”
K音乐剧《了不起的盖茨比》入围托尼奖最佳服装奖候选名单
韩国-澳大利亚：“讨论韩国参与奥库斯尖端武器开发”
谷歌：“每年向新闻集团支付83亿韩元的AI用内容费”
“家庭月，在首尔各地享受庆典”
“再见”，纳达尔在祖国西班牙上演告别战
论坛
社论
“我们为什么要保卫富有的韩国？”
专栏
理想化的农民家庭
首页
财经
社会
政治
国际
体育
文化
社论
专栏
About Dong-A Ilbo
Terms of Service
|
Privacy Policy
| Copyright by
dongA.com
All rights reserved.