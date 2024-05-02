“再见”，纳达尔在祖国西班牙上演告别战. May. 02, 2024 08:03. . 1日，拉斐尔•纳达尔（38岁•西班牙）在马德里网球公开赛16强赛上，以0比2负于里奇•莱切卡（23岁•捷克•第31位），在祖国首都结束了最后一场比赛。在连呼自己名字的满场观众面前拿起麦克风的纳达尔哽咽着说：“在球场上结束比赛后，能够向主场球迷告别，真是万幸。”一直饱受大小伤病困扰的纳达尔计划在本赛季结束后离开球场。图片来源：拉斐尔•纳达尔的照片墙

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