“我们为什么要保卫富有的韩国？”. May. 02, 2024 08:02. . 据时事周刊《时代》报道，美国前总统特朗普暗示，如果韩国不承担更多的驻韩美军支援，美军将撤离。特朗普在被问及“是否会从韩国撤出部队”时回答道：“希望韩国能给予应有的待遇。我们的4万名兵力（实际上有2.85万人）在危险的地方，这太不像话了。为什么我们要保卫某人。我们正在谈论一个非常富有的国家。” 事实上，特朗普的发言并不新鲜。早在特朗普第一次执政时期，特朗普就以裁减驻韩美军为杠杆，施压要求将防卫费分摊额提高到5倍。由于这种无理的要求，韩美两国政府未能及时达成协议，出现了一年半的分摊额协定空白事态，直到拜登政府上台后才结束谈判。韩美政府本月提前开始分摊额谈判，也是因为担心出现这种“特朗普风险”。 但是，即使韩美尽快达成协议，如果特朗普“第二次执政”成为现实，也很有可能要求重新谈判。进而，还有可能把韩美联合军演和展开战略资产的费用也包括在账单中。特朗普方面人士表示，“现在是时候坦率地谈论是否需要2.85万名驻韩美军了（前国防部长代理米勒）”，“有必要考虑韩国的核武装，而不是利用驻韩美军牵制中国”（前国防部副部长助理科尔比），主张裁减驻韩美军或改变作用。 特朗普把同盟也视为彻底的交易关系，这种认识不仅仅是针对韩国。不久前，他对不遵守防卫费支出占国内生产总值2%的承诺的北约欧洲国家表示，“将交给俄罗斯处理”，引起了轩然大波。特朗普在此次采访中也一口咬定：“如果不交钱，（防御）应该自己看着办。” 6个月后特朗普当选的可能性仍然占据一半。但是，包括欧洲在内的许多美国盟国正在加强自身的防卫力量，以应对更加凶猛和粗暴的“特朗普风险”。特别是，如果特朗普“在第二个任期”中再次尝试美国与朝鲜之间的直接交易，韩国的安保可能会成为谈判桌上讨价还价的对象。最重要的是忠实于自强的努力，成为不被任何变数所左右的、不可或缺的同盟。

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