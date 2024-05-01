人工智能手机Galaxy S24表现出色……三星移动业绩好转. May. 01, 2024 07:28. by 郭道英 now@donga.com. 在个人电脑、智能手机等信息技术（IT）机器市场持续低迷的情况下，三星电子的首款人工智能手机Galaxy S24系列为第一季度（1月-3月）的业绩恢复做出了贡献。 三星电子30日公布了第一季度（1月-3月）的确定业绩，并表示移动体验事业部和网络事业部以连接为准，第一季度销售额和营业利润分别达到33.5万亿韩元和3.5万亿韩元。与去年同期相比，销售额和营业利润分别减少5%和11%，但与前一季度相比分别增加34%和28.5%。 在第一季度三星电子的整体业绩中，移动体验事业部的销售额和营业利润分别占全体的46.5%和53%。也就是说，代替刚刚经历不景气隧道的半导体部门，撑起了全公司的业绩。三星电子移动体验事业部常务丹尼尔·阿劳乔（音）在当天的电话会议上表示：“第一季度智能手机和平板电脑的出货量分别达到6000万台和700万台，智能手机的平均销售单价为336美元。”平均销售单价比前一季度增加约30%。 三星电子解释说，Galaxy S24搭载的人工智能功能显示出较高的使用率，带动了销量的扩大。但是，在没有新产品上市的淡季第二季度（4月-6月），作为核心收益来源的智能手机出货量减少，平均销售价格预计也将不可避免地下降。 预计下半年（7月-12月）将推出搭载人工智能功能的新产品Galaxy Z Fold•Flip 6系列。在可穿戴领域，具备戒指形态的新形因子的Galaxy Ring也备受期待。阿劳乔表示：“在可穿戴领域，计划下半年通过扩大以新款为中心的销售来强化Galaxy生态系统的体验，期待通过Galaxy Ring提高包括睡眠在内的顾客的整体日常健康管理体验。”

한국어