执政党紧急对策委员长黄祐吕：“首要任务，是产生正常的党代表”. April. 30, 2024 07:53. by 金俊一记者、李承宇记者 jikim@donga.com、suwoong@donga.com. 对于前新国家党代表黄祐吕（照片）被提名为国民力量党紧急对策委员长一事，29日党内有很多人评价称：“在重量级人物的接连考察中，这次人事调整把重点放在了管理型上。”部分人批评称：“这是议会选举惨败后与革新有距离的人事安排。”曾担任过党代表等党核心要职的黄祐吕有望收拾议会选举惨败之后的内乱局面，而且担心最终会按照亲尹锡悦集团的构想发展。黄祐吕自2016年以后离开了政治一线。 黄祐吕在今后两个月的活动期间，要整理党内围绕“党员100%投票全党大会规则”等分歧，并表现出明显的革新动向等课题。 ● 转来转去，最后选择元老领导紧急对策委员会 如果黄祐吕经过党全国委员会等，于下月3日就任非常对策委员长，将成为自尹锡悦政府上台以来的第三个国民力量党非常对策委员长。自2021年以来，他是继李俊锡代表、朱豪英紧急对策委员长、权性东代行党代表职务、郑镇硕紧急对策委员长、金起炫代表、尹在玉代行党代表职务（现院内代表）、韩东勋紧急对策委员长、尹在玉代行职务之后的第九个党代表。 尹在玉当天就选择黄祐吕的理由解释说：“首先物色了能够管理好全党大会的人，第二是熟悉党和政治的人，第三是作为党代表能够获得德望和信任的人。”据悉，尹在玉26日要求黄祐吕担任紧急对策委员长一职。党内重量级议员纷纷拒绝担任紧急对策委员长一职，因此向党元老寻求帮助。 对此，党内人士表示：“反正是为了召开全党大会的紧急对策委员长。党元老中谁都可以。”也有人认为这是反映了亲尹集团看法的人选。不过党内相关人士表示：“应该看作是黄祐吕答应了艰难的请求。” 黄祐吕曾是法官，1996年作为新韩国党所属比例代表进入政界，到第19届国会为止连续5次当选后，在第20届议会选举中落选，离开了国会。也就是说，在过去的8年里，党名三次先后改为自由韩国党、未来统合党、国民力量党，他离开了政治一线。他虽然在朴槿惠政府时期担任社会副总理兼教育部长，被归为亲朴（亲朴槿惠）派系，但派系颜色较浅，在党内实际上属于中立倾向。 在担任国会议员期间，他历任新国家党代表、大国家党院内代表及事务总长等核心党职，在李俊锡代表当选的2021年全党大会当时还担任了选举管理委员会委员长。党内核心人士说：“他的绰号是'二当八'（虽然看起来很点二，但级别是八段）。艰难困苦的事情会顺利解决的。”韩起镐议员也评价道：“他不是独断专行，而是收集很多人意见的人。在困难的时候反而需要这样的人。” 相反，强调党的革新的一方则持否定态度，认为“与一线相隔太久”。尹相现议员也表示：“不知道会不会接受议会选举的民意，进行革新和刷新。” ● 修改“全党大会100%规则”等课题比比皆是 摆在黄祐吕的第一个课题是，是否修改以现行党员100%投票方式进行的全党大会规则。岭南地区及亲尹集团主张维持现行规则，而首都圈及少壮派集团则主张减少党员比率，应当包含国民舆论。黄祐吕在通话中表示：“（就全党大会规则修改与否）我有腹案本身就是问题。如果选出新的院内代表，我们将进行深入的交流。”他的意思是，应该重新研究。 紧急对策委员会委员的人选也是主要课题。党内有人主张，应该选拔当选议员金在燮等青年少壮集团为紧急对策委员。关于党的革新，黄祐吕表示：“将把重点放在使代表正常化上。还将完善党‘没有反省的样子’这一点。”一名上届议员表示：“黄祐吕成为元老级政治人物后，令人感觉改革倾向反而更加强化。他会相当重视民心的。” 国民力量党5月3日选举院内代表，关于候选人，目前看法正在朝着亲尹派核心议员李哲圭集中。不过，党内也有人表示，单独推举亲尹派核心议员会感到负担，因此“需要领跑者”。

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