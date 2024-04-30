720天以来的第一次会谈结束，各说各话、“两手空空”. April. 30, 2024 07:51. . 尹锡悦总统和共同民主党代表李在明昨天在龙山总统室二楼办公室举行了首次会谈。这是尹锡悦政府上台720天以来首次会面。但经过2个多小时的对话，双方未能缩小对各种争议悬案的分歧，最终空手而散。大框架下的一致意见，只是停留在了现在医学院扩招不可避免和今后继续类似会面而已。通过总统就任后时隔两年的尹总统和李代表的会面，国政方向会不会改变，人们对此展现了很大的关注，但昨天的会面结果显示，总统没有表现出之前的想法变化的可能性。 昨天的会谈在没有协议文字的情况下结束，综合总统室和共同民主党发表的内容来看，双方在更多事情上划出了平行线。确认了议会选举民心的尹总统先给李代表打电话提议了会面，但从昨天的会谈来看，很难理解为什么要见面。对于尹总统提议朝、野、政协议体，李代表拒绝说：“利用现在的国会讨论框架就可以了。”对于李代表要求发放全体国民现金补贴的方案，尹总统也表示反对称：“综合考虑物价、利率、财政，首先应该帮助困难的人，政府已经支援了小工商业者。”特别是对于反映议会选举民心的国政基调变化的可能性，共同民主党表示：“没有看到大的变化可能性，感到失望。” 考虑到国民们紧张的日常生活，将首次会面变成民生经济会谈是明智的选择。但与这种意图相反，双方几乎没有达成协议，这进一步加深了国民对今后国政的不安。 为解决堵塞的政治而展开的讨论也只是画上了平行线。李代表就海军陆战队蔡上等兵调查外压疑惑表示，《特检法》不可避免，尹总统回答称：“这是根据公调处调查结论做出判断的事件。”对于共同民主党去年强行处理后因总统行使否决权而化为乌有的粮食管理法、广播三法，也得出了类似的结论。虽然李代表要求，“共同民主党再次推进时，请总统克制行使否决权”，但尹总统回答，“在防止预算浪费和政治斗争扩散方面，没有什么变化”，讨论没有取得进展。 两人提议重新举行会谈，但具体时间等尚未确定。因此，昨天的会谈打开了朝野沟通之门，但其意义只能令人反感。对于在极端的政治对决中剩下的3年任期内都要面对朝小野大的国会的总统来说，还需要像昨天一样的会谈。尽管如此，未能确定第二次会谈的时间，由此可以推测，双方之间的隔阂可能比双方的新闻发布更大。

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