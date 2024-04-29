金正恩车队又添日本丰田车，每辆价值1亿韩元. April. 29, 2024 08:07. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 在与朝鲜国务委员长金正恩相关的日程中，此次捕捉到了每辆价值超过1亿韩元的高级日本汽车。高价汽车属于奢侈品，根据联合国制裁决议，全面禁止向朝鲜出口和转移。 据专门报道朝鲜消息的媒体“NK新闻”当地时间26日报道，前一天朝鲜官方媒体中央电视台公开了金正恩访问金日成军事综合大学的视频，其中发现了6辆日本丰田“陆地巡洋舰300”。在18辆汽车队伍中，有6辆贴有警灯并去除品牌标志的丰田陆巡。NK新闻分析说，这些车辆可能是陪同金正恩视察的警卫员运输车辆。 丰田陆巡属于大型运动型多功能车（SUV），每辆的价格超过1亿韩元。据悉，多数民间警卫企业也对该车辆进行改造使用，而改装成能够承受手榴弹爆炸的防弹车辆，每辆价格高达1.8亿韩元。 NK新闻报道说，在此次车队中，还捕捉到了德国梅赛德斯-奔驰的两辆“迈巴赫GLS 600”SUV和日本雷克萨斯“LX”SUV等。GLS 600在韩国售价至少达2.6亿韩元。朝鲜去年12月曾公开过被推测为GLS 600的金正恩新专车。 虽然国际社会正在加强对朝鲜的制裁，但朝鲜似乎在嘲笑，一直露骨地暴露高价车辆。上个月，金正恩在平安南道城川郡地方工业工厂建设开工仪式上乘坐了迈巴赫汽车。当时有4辆黑色面包车紧随其后，据推测是福特的全顺面包车。有分析认为，金正恩去年9月访问俄罗斯时曾将现代汽车Staria作为警卫车辆使用，有分析认为是新增或更换了警卫车辆。

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