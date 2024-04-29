专攻医生离开医院70天……尹锡悦与李在明今天讨论解决方法. April. 29, 2024 08:06. by 李知云记者、全周永记者、金恩智记者 easy@donga.com、aimhigh@donga.com、eunji@donga.com. 因反对政府医学院扩招方针，专攻医生（实习医生、住院医师）提交辞呈后离开医院而发生的医疗空白事态，到28日已持续70天。尹锡悦总统和共同民主党代表李在明29日将在龙山总统室举行会谈，讨论医政矛盾解决方法等。有人担心，如果尹李会谈找不到解决头绪，随着医生集体休诊及辞职的持续，医疗大乱有可能成为现实。 综合《东亚日报》28日采访，尹锡悦29日将详细听取共同民主党对长期医疗空白事态的立场，并询问李在明的意见。总统室高层相关人士表示：“（医政矛盾）最终应该由相关（社会）协议体等得出结论。期待在此次会谈中能够确定（解决）方向。” 李在明当天计划向尹锡悦强调，有必要采取与以往不同的接近方式。共同民主党核心相关人士在28日的通话中表示：“（李代表）将敦促尹总统不要太在意医大扩招数字，要与医疗界进行对话，同时要求医生团体回到现场，与政府进行对话。”李在明也有可能提及之前提议的组建“保健医疗界公论化特别委员会”。当时，李在明提议通过朝野政党、政府、医疗界、市民社会参与的特别委员会解决医政矛盾。 医疗界就尹锡悦和李在明的会谈表示：“这是消除看不到尽头的医疗空白的最后机会。”如果在会谈中找不到特别的解决方法，预计医生集体休诊及辞职将会持续。首尔大学、延世大学、高丽大学等主要大学医学院的教授将于30日进行“集体休诊”，蔚山大学和天主教大学医学院的教授将于3日进行“集体休诊”。首尔大学医学院和医院教授协议会紧急对策委员长方在承（音）等盆唐首尔大学医院负责必需医疗的4名教授将于1日离开医院。 政府认为，如果教授们的休诊和辞职成为现实，将视为“集体行动”，正在讨论适用国家公务员法等进行处罚的方案。对此，下届大韩医师协会会长林贤策（音）方面强烈警告称：“这是村里小流氓的劣质威胁。哪怕是动教授一根汗毛，我们也会全力以赴。”

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