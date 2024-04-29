为未来一代的苦恼. April. 29, 2024 08:05. . “当我们的后代问生活在今天的我们这一代人为他们做了什么，为祖国做了什么时……”―首尔政府大楼大理石牌匾上的字句 这是在首尔政府大楼上班的第一天见到的巨大大理石牌匾上的字句。据说这是朴正熙前总统的话，英国首相温斯顿丘吉尔的演说则是原出处。 一生都在民间企业工作，有机会接受国家的召唤，担任第一任人事革新处长。在苦恼公职者该以什么样的姿态前行的时候，上班时遇到的这句话成为一道光，狠狠地敲打了我的额头。“现在应该为子孙后代做些什么？”我认识到，展望明天和未来是当今一代人的义务，成为目光长远的公职人员成了我公职生活的座右铭。 在任期间，在贯彻公务员年金改革的同时，还整顿公务员人才培养制度，增加成果年薪制等，取得了不容易的进展，这些都不是为了今天，而是为下一代着想而发自内心开始的。辞去公职后与非政府机构（NGO）进行的各种活动、书籍执笔也是如此。这是出于要为下一代做点什么的迫切心情。 在全球舞台上取得成功的民间企业也有文化，也有可持续性的展望。但是，最近真正引领这一潮流的国家和公职社会的文化正在动摇，似乎看不到未来，真是令人惋惜。为了让下一代在环境更好的大韩民国生活下去，希望正在度过公职生活的后辈公务员们能以国家未来和展望这一“大森林”视野来展开工作。 之前每天上班时遇到的上述字句，也会面对出入办公楼的无数公务员。笔者相信，为社会的善意影响力是从思考为下一代做些什么的小种子开始的。

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