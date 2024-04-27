金河成击出MLB个人总计第40记本垒打……再打一个就超过崔熙涉. April. 27, 2024 07:45. by 任寶美 bom@donga.com. 圣地亚哥教士队的金河成打出了美国职业棒球大联盟（MLB）个人总计第40记本垒打。金河成在26日与科罗拉多洛矶队的客场比赛中，作为5号击球手兼游击手首发出场，在以2比1领先的第3局1人出局1人在垒的情况下，将对方投手达科塔•哈德森的下坠球击出了左侧围墙。这是他本赛季的第4记本垒打。 凭借这记本垒打，金河成与韩国击球手1号大联盟击球手、现任起亚二线队击球教练崔熙涉并列排在了美职棒大联盟韩国选手总计本垒打排行榜第4位。秋信守（SSG•218记）保持着美国职棒大联盟韩国人最多本垒打记录。排在第2位的是崔志万（纽约大都会•67记），排在第3位的是在匹兹堡队效力一段时间后退役的姜正浩（46记）。 金河成在MLB出道赛季的2021年击出了8记本垒打，在2022年和2023年分别击出了11记和17记。去年虽然取得38次盗垒，但是因为缺少3记本垒打，未能实现20记本垒打、20次盗垒的金河成将在今年赛季再次挑战“双二十俱乐部”。本赛季金河成共盗垒7次。在韩国选手中，秋信守是唯一一名在MLB上留下单赛季20记本垒打、20次盗垒记录的选手。在MLB效力16个赛季的秋信守留下了3次20记本垒打、20次盗垒的记录。 当天一度以9比4领先的圣地亚哥队在第8局下半局被对手拿下6分，以9比10遭遇对手大逆转。

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