“多亏了比起分数更注重成长的美国文化才取得成功”. April. 27, 2024 07:46. by 崔智媛记者 jwchoi@donga.com. “应该改变工科生是‘解题者’的想法。工科生提出社会问题，与其他领域合作解决，才能在当今的技术霸权时代生存下去。” 24日在首尔江南区一家酒店见到的美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）Samueli工程学院院长朴雅馨（音）表示：“技术引领社会的时代已经到来，工科生需要更全面的勇气。”她说：“答题的人最终会比定义问题的人晚来许久。现在是需要改变这种情况的‘模式移位'’的时候了。” 朴院长是首位于去年9月被选为美国工程（理工）学院院长的韩裔女性。虽然偶尔有韩裔美国人成为工程学院院长的情况，但“本土韩国人”成为美国优秀大学的工程学院院长尚属首次。朴院长在韩国高中毕业后，在加拿大不列颠哥伦比亚大学获得了学士和硕士学位，在美国俄亥俄州立大学获得了博士学位。2007年她任美国哥伦比亚大学教授，去年9月就任UCLA工程学院院长。主要研究的是燃烧煤炭时产生的烟雾、从炼油工厂产生的副产物中收集二氧化碳并进行再利用的技术“碳捕获”。 “东方女性”要想成为工程学院院长，没有遇到困难吗？她说：“美国被称为‘我、我、我（me、me、me）’文化，所以积极出面十分重要。我第一次就任哥伦比亚大学教授时，前辈教授们最先说的话是‘在这里手要快（要快速举手）’。”作为在安静、不显眼的社会风气下长大的韩国女性，克服这些困难是最难的。 尽管如此，在美国能够生存下来，得益于在评价学生或教授时，不是“考多少分”的定量评价，而是“取得了多大的发展”的真诚评价文化。也就是说，即使现在不能站出来表示“我来做”，如果一直表现出积极性，取得进展，也会给予更积极的评价。朴院长表示：“与第一次考试获得90分、下次考试再次获得90分的学生相比，对从70分发展为80分的学生给予更高的评价。我没有‘几分’学生这种‘红字’。” 当记者表示对于韩国工科生有何建议时，她回答说：“理工科以实验为主，所以失败总是伴随左右。如果对此感到羞愧，研究就不会有进展。我想对正在工程学院学习的学生，特别是追求完美主义的女学生说，一定要有‘自毁形象的勇气’。”

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