五大大学医院的教授“每周休诊一次”……30日是“SKY停诊”的分水岭. April. 27, 2024 07:45. by 赵有萝记者、大田=金泰荣记者 jyr0101@donga.com、live@donga.com. 五家大型医院（首尔大学医院、塞佛伦斯医院、首尔峨山医院、三星首尔医院、首尔圣母医院）的教授们全部决定参与“每周休诊一次”。此外，全国19所医学院加入的全国医学院教授紧急对策委员会也召开全体会议，讨论了每周中断一次非急救手术和门诊治疗的方案。 天主教大学医学院首尔圣母医院教授协议会26日表示，决定从下月开始每周五中断非急救手术和门诊治疗。不过，诊疗科可以各自确定休诊日期，因此实际休诊日会因科室而有所不同。此前，首尔大学医院等其他大型医院也制定了每周休诊一次的方针。 在专攻医生（实习医生、住院医师）离开医院后，时过10周，疲劳累积的教授们之间每周休诊一次的动向越来越扩散。高丽大学医学院的教授们也于26日制定了从30日开始每周休诊一次的方针。当天下午，全国19所医学院下属的51家医院也召开了全国医学院教授紧急对策委员会全体大会，讨论了每周停止一次非应急手术和诊疗的方案。这些医院在23日的全体大会上制定了本月30日或下月3日停诊一天的方针。 不过，休诊能有多少付诸实行还是未知数。26日预告集体休诊的忠南大学医院、世宗忠南大学医院、圆光大学医院、圆光大学山本医院等实际上没有出现诊疗差池。数月前预约的诊疗及手术日程不能突然改变，仍然正常工作。 忠南大学医院相关人士表示：“本院和世宗医院都正常诊疗。预约诊疗也没有被取消。”记者在该医院癌症中心见到的金某（64岁）说：“虽然还没有听说休诊的事情，但是突然想到不能接受治疗，感到很不安。” 原定每周五中断手术的圆光大学医院手术室也正常运转。该医院紧急对策委员会相关人士解释说：“上周开会时决定休息一天后，向患者和监护人说明了目前的情况，并调整了日程。” 医疗界预测，“SKY（首尔大学、高丽大学、延世大学）”医学院的教授们全部宣布休诊的30日将成为分水岭。首都圈以外的某国立大学医院教授表示：“目前还有很多教授正在关注情况。不久后确定高考录取实行计划，如果扩招成为既定事实，离开医院的教授将会增加。” 韩国癌症患者权益协议会当天发表声明说：“继专攻医生和医学院教授辞职后，又有‘大学医院每周关门一次’，令癌症患者和家属们精疲力竭。（政府）应该公开教授辞职名单，让患者们制定治疗计划。”

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