外媒：“赚钱的K-POP产业陷入权力斗争泥潭”. April. 27, 2024 07:45. by 李智润记者、周贤宇记者 asap@donga.com. 美国CNBC、日本经济新闻和共同社、路透社等主要外媒也详细报道了韩国最大的唱片企划公司HYBE和旗下厂牌兼女子组合NewJeans的所属公司ADOR的代表闵熙珍展开的攻防战。 特别是将此次事件视为“收益性高的K-POP产业中发生的权力斗争”，担心事态的长期化及HYBE业绩恶化的可能性。据预测，HYBE在K-POP产业率先引进的“多厂牌战略”也将遭受巨大打击。 实际上，HYBE于26日以渎职等理由告发了闵代表。最近连日来持续下跌的HYBE股价当天也下跌了4.95%。 路透社26日（当地时间）介绍说，此次事件是“冲击赚钱的（lucrative•利润丰厚的）K-POP产业的最新纷争”，并预测此次事件将成为K-POP产业增长的标尺。特别是韩国证券界分析称“K-POP产业正在经历成长痛”，并引用了“这将成为K-POP业界保护艺人和知识产权的契机”的选段。 《日本经济新闻》报道说：“双方都强烈批评对方。矛盾有可能陷入泥潭，影响业绩。”有人提出，预定于下月24日发行新单曲的NewJeans的活动也有可能受到某种打击。日本共同社也报道说，NewJeans成员们认为闵代表是母亲，并称“有人担心NewJeans的活动”。 CNBC详细介绍了HYBE的“多厂牌战略”，并表示代表偶像“BTS”因成员们入伍而处于空白期期间，ADOR等下属的厂牌起到了牵引HYBE收益的效果。但是，从此次事件中可以看出，随着HYBE和旗下厂牌之间发生家庭纠纷，现有的成功公式可能行不通。 美国音乐媒体Billboard、法新社等25日详细报道了闵代表的记者招待会。Billboard评价称“闵代表召开了2个多小时的有感情的（emotional）记者会”，“在NewJeans即将回归之际，双方主张‘这是为了NewJeans的最佳选择’，并投入了战争。”法新社还介绍了HYBE方面批评闵代表从巫师那里接受了经营指导等内容。 26日，首尔龙山警察署接到了对闵代表等的HYBE方面的举报信。提出的嫌疑是业务上的渎职。警方相关人士表示：“检举人及被告人的出席日程等还没有确定。”

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