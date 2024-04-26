乌克兰将新型ATACMS导弹用于克里米亚半岛. April. 26, 2024 08:08. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 据悉，最近在与俄罗斯的战争中处于劣势的乌克兰一直向美国要求的战术地对地导弹“ATACMS”新型导弹于上月完成交付，并已两次用于实战。射程达300公里的新型ATACMS导弹可以精确打击俄罗斯占领地深处，乌克兰期待该导弹成为改变战争格局的“游戏规则改变者”。 美国白宫国家安全事务助理杰克•沙利文24日表示：“（包括新型ATACMS导弹在内的）相当数量的导弹已经运往乌克兰，今后还将派遣更多的导弹。”据《纽约时报》报道，相关导弹已于上周秘密转交给了乌克兰。乌克兰立即将新型ATACMS导弹投入到战争中，于17日和23日分别打击了克里米亚半岛的俄罗斯军用机场和俄罗斯占领的南部港口城市别良斯克的军事基地。 新型ATACMS导弹的攻击范围是去年9月美国支援的旧型ATACMS 导弹（射程165公里）的近2倍。对此，乌克兰一直要求新型导弹援助，但美国担心新型ATACMS导弹会打击俄罗斯本土，一直不愿意提供援助。 但是，最近确认朝鲜向俄罗斯提供武器援助后，美国改变了立场。沙利文助理解释说：“经确认，俄罗斯从其他国家，特别是朝鲜获得远程导弹支援，不仅用于战场，还用于攻击后方平民”，“但是乌克兰承诺，新型ATACMS导弹只用于战争占领地区，而不是俄罗斯本土。” 支援新型ATACMS导弹在美国国防部内部也并非没有担忧。因为他们认为，美军的导弹储备量可能会减少。《纽约时报》报道说：“美军通过略微减少向其他国家销售的导弹、增加制造ATACMS导弹的洛克希德•马丁公司的生产线等方向解决了问题。” 继美国众议院之后，23日在参议院也通过的《美国支援乌克兰一揽子法案》对乌克兰来说也是一个好消息。乔•拜登总统24日在援助乌克兰的预算案上立即签名后表示：“将在几个小时内开始向乌克兰运送（10亿美元规模的）火箭、装甲车等。”

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