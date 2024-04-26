时隔2年，韩国经济增长率终于摆脱“0%左右”的阴影……第一季度增长1.3%. April. 26, 2024 08:08. by 李栋勋记者、朴贤益记者 dhlee@donga.com. 今年第一季度（1月至3月），韩国经济切断0%左右的低增长链，成功实现了“惊人反弹”。半导体和汽车出口大幅增加，再加上建设投资和民间消费的复苏，大大超过了市场预测值。 据韩国银行25日透露，今年第一季度实际国内生产总值（GDP）比前一季度增加了1.3%。这是自2021年第四季度（10~12月•1.4%）以后，时隔2年零3个月以来的最高增长率。虽然市场预计会略高于去年第四季度的增长率0.6%，但得益于出口和内需的恢复，自2022年第一季度（0.7%）以后持续的季度0%左右的低增长链被切断。 增长率反弹很大程度上是因为曾让人十分担忧的内需经济的复苏。随着建筑物和土木建设同时恢复，建设投资增加了2.7%。民间消费比前一季度增加0.8%，政府消费也增加了0.7%。出口也呈现出持续恢复的趋势。今年第一季度的出口以智能手机等信息技术（IT）品目为中心，增加0.9%，带动了增长率上升。 特别是国内出口品目排名第一的半导体，去年因严重的行业萧条而备受煎熬，进入今年以来正式进入了反弹区间。当天，SK海力士公布了比证券界预测值高出1万亿韩元以上的“惊人业绩”。这是随着人工智能（AI）时代的正式到来，包括高带宽存储器（HBM）在内的高附加值存储器市场复苏产生的影响。 当天，总统室评价称“重新回到了由民间主导的充满活力的增长路径”。总统政策室室长成太胤表示：“虽然现在还很难说今年的预测值，但会超过当初预想的2.2%的增长率。” 但是韩国银行慎重地表示，今后内需恢复趋势是否持续还有待观察。韩国银行经济统计局局长申承哲（音）表示：“今年第一季度的建设投资因去年第四季度业绩下滑而产生了很大的基数效应，民间消费也仅比去年增加了1.1%。”

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