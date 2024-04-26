罗勋儿最后的全国巡演上演激烈的抢票战争. April. 26, 2024 08:07. by 崔智善 aurinko@donga.com. 表明隐退意向的歌手罗勋儿（77岁）的“感激2024-最后的演唱会”将从27日开始。听到有可能成为亲自观看罗勋儿演出的最后机会的消息后，举行网上预售的共13场（全州事后预售）演唱会门票全部售罄。由于“Picketing（激烈的抢票）”，不少人没能买到票，甚至出现了黄牛票和票贩子横行的现象。 罗勋儿全国巡回演唱会将于27日在仁川开幕。接着是5月清州•蔚山，6月昌原•天安•原州，7月全州。周六下午3点和7点半连续安排了2场演出等，在70多岁的时候也展现了旺盛的体力。 此前，罗勋儿的所属经纪公司艺雅拉•艺素利公开了今年2月举办演唱会的消息，并公开了罗勋儿写的亲笔信。在这封包含亲笔签名的信中，他说：“没想到放下麦克风会如此需要勇气”，“我想遵循简单易懂的‘鼓掌时离开‘的真理。”有分析认为，这实际上是在暗示隐退的意向。但是所属公司没有正式发表隐退消息。罗勋儿是否会在此次演唱会上表明隐退立场备受关注。 听到有可能成为罗勋儿最后一场演唱会的消息后，演唱会门票全部售罄。因此，针对没能买到票的粉丝，出现了要价数十万韩元的黄牛票。罗勋儿过去在演唱会上经常现场公开新曲，而且这次是“最后一场演唱会”，因此将以何种主题引领演出备受关注。 釜山出身的罗勋儿1968年以《我的爱》出道。他演唱了《无时无刻》、《杂草》、《整理》、《为何哭泣》、《故乡站》、《想住在江村》、《水碓在转》等众多热门歌曲，50多年来一直受到大众的喜爱。2020年他通过KBS 2TV《大韩民国Again罗勋儿》节目和同年8月发表的新曲《TES哥》聚集人气，再次迎来了全盛期。

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