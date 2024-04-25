韩国银行缺席中央银行的新淘金热的原因. April. 25, 2024 08:10. . “别人抢购黄金的时候都干什么了？11年多来像石头一样看黄金的理由到底是什么？”今年第22届国会首次国政监查中，韩国银行总裁李昌镛可能会受到这样的指责。因为，即使黄金价格持续不断上涨。 在美国纽约商品交易所，2022年11月黄金期货价格为每盎司1618.3美元，本月12日（当地时间）已上涨至2448.8美元。也就是说，时隔1年零5个多月上涨了51%以上。实际上，在此期间，各国央行都在积极地购买黄金。 据世界黄金协会（WGC）透露，各国中央银行在2022年和2023年分别购买了1082吨（历史最高）和1037吨黄金。这是2016∼2021年年均购买量（457吨）的两倍以上。特别是中国自2022年11月以后连续17个月购买黄金。在此期间购买的黄金就达314吨。韩国银行却对这种新淘金热视而不见。因为痛苦的回忆。 在2010年国会国政监查中，韩国银行总裁金仲秀被指责应该增加13年来不变的黄金储备量（39.54）。当时，随着欧洲财政危机的扩散，黄金价格暴涨。当时，黄金在韩国的外汇储备中所占的比重仅为0.2%。此后，韩国银行从2011年到2013年初集中购买了90吨黄金。 但是在2013年10月的国政监查中，被称为“爱金总裁”的金前总裁再次被揭露为“马后炮投资”。因为韩国银行投资黄金后，黄金价格暴跌，遭受了约1.2万亿韩元的评估损失（-21.5%）。当时民主党议员金贤美指责说：“韩国银行没能正确预测黄金价格，给国家造成了损失。”金前总裁满头大汗地说：“这是考虑到10年后的情况作出的决定。” 真的过了几年，黄金价格上涨，当时韩银的黄金投资得到了重新评价。但是当时受到的心理创伤似乎仍然存在。目前，韩国银行的黄金储备量为104.4吨，连续11年保持不变。以去年年末为基准，黄金在韩国外汇储备额所占的比重仅为1.52%。中国大陆（2235.4吨）和日本（846.0吨）分别占4.33%和4.37%，经济规模相近的中国台湾（423.6吨）也占4.32%。 因此，从去年开始不断有人指出，应该提高黄金持有比重。尽管如此，韩国银行外资运营院在去年6月发表的《持有黄金管理现状及今后的运营方向》中表示：“比起扩大黄金持有量，充分提供美元流动性是更好的选择。”当时，金价以每盎司2000美元的水平接近最高点，因此韩国银行认为今后的上升余力不确定，但这一预测目前也落空了。 如果不是因为长久以来的心理创伤，只能怪实力不足。 像现在这样地缘政治风险增大的情况下，从资产多元化的角度出发，有必要长期将黄金持有比重扩大到一定水平，提高汇率稳定性。今后还要考虑美联储下调基准利率、加强美国大选后“美国优先主义”基调的可能性，以及由此带来的美元贬值。 这并不是说要较晚加入抢购黄金的行列。由于价格变动性较大，如果像以前一样搞老一套，只会使心理创伤更加恶化。虽然为时嫌晚，但应该全面重新研究黄金投资原则和方向。应该更加精准地预测黄金价格的走势，从战略上判断买入时间。

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