珀克特上校成首位安置在“圆形大厅”的6•25参战勇士. April. 24, 2024 08:05. by 洪禎秀 hong@donga.com. 因6•25战争参战功劳而获得韩美两国的最高勋章的美国陆军预备役上校拉尔夫•珀克特29日（当地时间）被安置在美国华盛顿议事堂内的“圆形大厅（Rotunda）”，接受普通人的吊唁。 位于议事堂内部中央的2层高的半球形地区“圆形大厅”是前任和现任美国总统等功勋卓著的人士去世时安置他们的遗骸并接受吊唁的场所。珀克特上校是第一个在圆形大厅接受吊唁的韩国战争参战勇士。分析认为，6•25战争时，他先后6次坚守平安北道清川江以北的战略要地“205高地阵地”，他的功劳得到了美国社会的高度评价。 22日，据美国议会记录，参众两院一致通过了敦促将珀克特上校的遗骸安置在圆形大厅接受吊唁的决议案。在参众两院中，执政党民主党和在野党共和党议员均提出了超越党派的决议案，可见美国议会对珀克特上校的礼遇水平非常高。决议案中包含了“对他的牺牲表示敬意，同时也是为了纪念1950~1953年‘被遗忘的战争（6•25战争）’期间作为美军服役的570万名士兵”的内容。议会决定29日在圆形大厅举行珀克特上校的追悼仪式后，接受普通人的吊唁。吊唁结束后，遗骸将被运往他的故乡乔治亚州长眠。 珀克特上校被认为是美国陆军史上获得最多勋章的人物之一。尹锡悦总统去年4月访问美国时，在白宫举行的“韩美同盟70周年”纪念午餐会上亲自为珀克特上校推轮椅，并授予其最高武功勋章“太极武功勋章”。2021年5月，美国总统乔•拜登也授予他美国最高荣誉勋章。 珀克特上校1926年出生于佐治亚州，1950年11月他被任命为陆军特种部队第八游骑兵中队指挥官，参加6•25战争后，为把朝鲜军赶到38线以北做出了贡献。特别是在中共军展开人海战术的“清川江战役”中，他以身作则，为联军占领战略要地205高地做出了贡献。6•25战争后他被派往越南、西德等地。

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