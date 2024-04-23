真相大白！“高尔夫之王”帕尔默的绿夹克被盗13年之久，2022年成功收回. April. 23, 2024 07:42. by 姜泓求 windup@donga.com. “高尔夫之王”阿诺德•帕尔默（1929~2016年）在1958年大师赛上夺冠后获得的绿夹克被盗的事实迟迟才被公开。 22日，据收藏品专门网站“Collect”透露，美国联邦检察机关最近以运输赃物等嫌疑起诉了大师赛现场奥古斯塔国家高尔夫俱乐部（ANGC）的仓库负责职员理查德•格洛文斯基（39岁）。他涉嫌从2009年开始将帕尔默的绿夹克等转移到了ANGC之外。但是，目前尚不清楚他是否亲自偷了这些物品。 帕尔默的绿夹克于2022年成功收回。发现帕尔默的夹克消失的一位ANGC会员向销赃人表示：“想以360万美元（约50亿韩元）的价格购买这件夹克。”买卖成功后美国联邦调查局（FBI）立即袭击了现场，确保了被盗13年之久的夹克。 绿夹克会发给ANGC会员和大师赛冠军。帕尔默曾四次（1958年、1960年、1962年、1964年）赢得大师赛冠军。大赛冠军要保管1年的绿夹克，然后从第二年比赛开始交给俱乐部内的冠军选手。即使多次在大师赛上夺冠，也只能得到一件绿夹克。但是帕尔默是ANGC会员，所以还另有一件绿夹克。 ANGC方面对帕尔默的绿夹克是否被盗没有发表正式立场。在帕尔默去世的第二年即2017年，在大师赛上举行了将帕尔默的绿夹克挂在椅子上进行追悼的活动。当时的夹克很有可能不是冠军用夹克。

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