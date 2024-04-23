特朗普每天的法律费用高达2亿韩元……大选支出只有拜登的13%. April. 23, 2024 07:41. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 据悉，美国前总统特朗普从15日起将就“性丑闻封口费”事件接受刑事审判。从去年起，他平均每天都要花费近2亿韩元的法律费用。因此，其政治资金见底，上个月用于大选活动的资金仅为拜登总统的八分之一。 《华尔街日报》21日报道说：“特朗普从去年起用于律师的费用为6600万美元（约911亿韩元），相当于每天平均花费14.5万美元。”据美国联邦选举委员会透露，特朗普的政治活动委员会（PAC）中负责法律应对的“救助美国（Save America）”上个月仅律师费就花费了370万美元。如果包括诉讼相关的其他支出，仅法律费用就达约420万美元。 因此，目前“救助美国”的资金仅剩680万美元左右。考虑到每天平均花费的法律费用，大约一个半月后就会消耗殆尽。特朗普上个月将儿媳妇拉拉推举为对共和党的选举资金募集及分配具有巨大影响力的全国委员会共同主席，也是为了得到大选的“实弹”。 司法风险导致的资金困难恶化对选举运动也造成了直接的打击。据《纽约时报》报道，特朗普上个月的活动费用为370万美元，是使用2920万美元的拜登总统的13%。被确定为共和党总统候选人后，特朗普还开始了涉嫌诈骗贷款的民事审判和性丑闻封口事件的刑事审判，因此更加面临资金压力。 对此，特朗普方面再次开始“销售周边产品”。特朗普夫人梅拉尼娅开始以245美元的价格在网上销售刻有自己签名的“母亲节（5月12日）”纪念项链。特朗普此前卖出了价值399美元的金黄色运动鞋和圣经书（59.99美元）等。 美国NBC电视台12日至16日的民意调查结果显示，在假想双方对决中，特朗普和拜登的支持率分别为46%和44%。在该台1月的调查中，特朗普领先5个百分点，目前差距已缩小到2个百分点。在包括小罗伯特·F·肯尼迪等无党派候选人在内的多方假想对决中，拜登（39%）反而领先于特朗普（37%）。肯尼迪（13%）当初以民主党为基础，目前相当于进一步蚕食了特朗普的选票。

한국어