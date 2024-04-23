韩国水果价格今年暴涨37%，在包括G7在内的十国集团中涨幅最大. April. 23, 2024 07:41. by 李栋勋记者 dhlee@donga.com. 据调查，进入今年以来，韩国的水果、蔬菜价格在七国集团（G7）、欧元区、中国台湾等10个主要国家及地区中上涨幅度最大。包括汽油在内的能源类物价上涨率也上升至第2位，韩国经济对气候变化和中东事态等对外变数表现出了脆弱的一面。 全球投资银行野村证券22日以G7和欧元区、中国台湾等10个主要国家及地区为对象，对今年1~3月的月平均消费者物价上涨率进行了比较，结果显示，韩国为3.0%，继英国（3.5%）和美国（3.3%）之后高居第三位。邻国日本为2.6%，与韩国经济环境相似的中国台湾仅为2.3%。 特别是水果和蔬菜价格的上涨趋势远远高于其他国家及地区。进入今年以来，韩国的水果价格月平均上涨率为36.9%，是排在第二位的中国台湾（14.7%）的2.5倍。蔬菜类的价格上涨率为10.7%，在10个主要国家及地区中最高。 对电费、煤气费、燃料费等能源类相关项目进行加权平均计算的结果显示，韩国的月平均能源相关物价上涨率为1.1%，继法国（2.7%）之后排在第二位。国际油价上涨部分正式反映在汽油和柴油上的3月能源相关物价上涨率最高，为2.9%。 专家指出，韩国经济对气候变化和中东地缘政治危机等对外变数表现出了脆弱的一面。韩国开发研究院（KDI）研究委员金美鲁（音）表示：“像韩国这样的小规模开放经济体制很难应对对外变数”，“考虑到今后中东事态的扩大或电力、天然气等公共费用的上涨等，政府和韩国银行应尽全力管理物价。”

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