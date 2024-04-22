尹锡悦未获七国集团参会邀请……总统室：“以本国为主”VS 在野党：“外交失败”. April. 22, 2024 07:53. by 李相宪记者、姜成辉记者 dapaper@donga.com、yolo@donga.com. 对于尹锡悦总统未能受邀参加6月在意大利举行的七国集团（G7）峰会，总统室表示：“据我所知，今年的主席国意大利是以与本国移民问题相关的非洲、地中海问题为主选定了对象国，我们对此表示尊重。”据悉，韩国政府向主席国意大利政府转达了“如果受到邀请，将出席峰会”的意向，但未能获得邀请。在野党批评说：“不惜牺牲对华关系，加强与美日等西方国家的联合，但结果却如此，真是惨不忍睹。” 总统室高层相关人士21日在与《东亚日报》的通话中表示：“我们的立场是，如果意大利邀请韩国，我们会参加。意大利一直苦思到最后，但最终还是表示不能增加太多邀请国，请求我们谅解。”他还表示：“七国集团内部‘应该邀请韩国’的意见相当多，意大利也考虑了很久。” 总统室20日发布资料称：“欧洲国家担任主席国时，倾向于重点邀请与欧洲局势有密切关系的国家。2011年法国、2015年德国、2017年意大利等邀请的所有对象国都只有非洲国家。”据悉，韩国政府本月初通过外交部长赵兑烈与意大利外长塔亚尼举行会谈等多种外交渠道，试探了邀请意向。 韩国在2020年以后共3次受到出席七国集团峰会的邀请。尹锡悦总统去年应主席国日本的邀请参加峰会。文在寅前总统在任期间曾受邀参加2020年（主席国美国）和2021年（主席国英国）峰会。 共同民主党指出：“高举‘全球中枢国家’旗帜，声称要加强国际地位的尹锡悦政府的‘G7+外交’黯然失色。事实上，这无异于被排除在讨论紧急国际局势的重要场合之外。”祖国革新党通过新当选国会议员、文在寅政府时期担任国立外交院院长的金俊亨名义发表评论称：“‘睁开眼睛一看，已成落后国家’成为了现实。”

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