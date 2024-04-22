转变对衰老的认识. April. 22, 2024 07:53. . “衰老是一种疾病。能治好！”―出自大卫•辛克莱尔的《衰老的终结》中 生老病死中有三种与衰老有关。衰老是所有人都会经历的道路，因此被认为是不可避免的自然过程。 在书中，哈佛大学医学院教授辛克莱尔传达的信息非常明确。如果我们认识到衰老是一个自然过程，我们无能为力。但是，如果把衰老看作是引发广泛病理学结果（心脏病、阿尔茨海默病等）的疾病过程，那么全世界的科学家们将致力于开发治疗、中断和逆转衰老的革新疗法。首先就是要把衰老视为治疗对象，而不是宿命。 这本书是我迄今为止看过的最具开创性的衰老类书籍。它从根本上质疑了我们迄今为止所相信的衰老前提，根据伊曼努埃尔•康德的认识论大转变，我们一直认为认识只依赖于对象，但实际上对对象的认识是由主观先验形式成立的。衰老也不是我们认识之外独立存在的不变现象，而是根据我们如何看待它而变化的可变现象。通过这种观念的转变，人类可以开始为抗衰老和延缓衰老做努力。 有没有在疗养院做一天志愿服务，喂过那些无法咀嚼的人？你给他们洗过澡吗？你见过那些连自己是谁、在哪里都不知道的人吗？在经历了这些人之后，才知道即使可以和衰老抗争，但什么都不做是不负责任的。与衰老的斗争从改变对衰老的思考方式开始。

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