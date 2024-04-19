“风之孙”李政厚贡献多重安打，连续9场比赛击出安打. April. 19, 2024 08:04. by 李憲宰 uni@donga.com. 目前效力于旧金山巨人队的“风之孙”李政厚（照片）以“多重安打”（一场比赛击出2支以上安打）延续了连续9场比赛击出安打的行进。 李政厚在18日与迈阿密队的美国职业棒球大联盟（MLB）客场比赛中，作为3号击球手兼中坚手出场，取得了4次有效击球、2支安打、1分的成绩。赛季击打率从0.257上升到了0.270（74次有效击球、20支安打）。 李政厚在MLB出道18场比赛后击出了第20支安打。这是超过此前踏上MLB舞台的11名韩国击球手的历代最少比赛场次记录。此前的记录是2016年在巴尔的摩金莺队出道的金贤洙（现LG）保持的19场。 在迈阿密队让左手投手特雷弗•罗杰斯担任首发投手后，旧金山队主教练鲍勃•梅尔文除了左手击球手李政厚之外，其余8个首发击球位全部由右手击球手填补。李政厚也在比赛初期与罗杰斯展开了苦战。他在第1局第一个击球位上因3垒手地滚球而出局，在第4局第二个击球位上被三振出局。 但是在第6局第3个击球位上，他利用内野安打创造了2人出局1、2垒有人的机会，让罗杰斯走下了投手踏板。在第8局最后的击球位上，他作为首发击球手出场，面对右手投手安东尼•本德击出了略高于游击手身高的左前安打。此后，在后续击球手的帮助下，他终于踏上了本垒。 旧金山队当天以3比1获胜，以2胜1负结束了两队之间的3连战。 李政厚将在19日与亚利桑那响尾蛇队的主场比赛中挑战连续10场比赛击出安打。进军MLB第一年连续10场比赛击出安打的韩国选手只有2015年的姜正浩（当时匹兹堡海盗队）和2016年的金贤洙等2人。 去年韩国职业棒球常规赛最有价值球员（MVP）埃里克•佩迪（芝加哥白袜队）当天在与堪萨斯城皇家队的背靠背第2场比赛中首发出场，取得了回归MLB后的首场胜利。在此前的3次出场中没有取得胜利的佩迪在5又3分之2局内保持零失分，带领球队以2比1取得了胜利。 在过去的2年里一直效力于三星队，今年与巴尔的摩金莺队签约的阿尔伯特•苏亚雷斯也在时隔7年的MLB复出战与明尼苏达双城队的比赛中首发出场，在5又3分之2局内无失分。虽然因替补阵容乱了章法而未能成为胜利投手，但球队最终以4比2获胜。

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