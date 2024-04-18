英国拟从2009年出生者开始实行“终身禁止购买香烟”. April. 18, 2024 07:52. by 金允真记者 kyj@donga.com. 一项“从2009年出生的人成为18岁成年人的2027年开始，不仅是他们，之后出生的人一生也不能购买香烟”的法案，最近在英国议会通过了第一个关口。对于苏纳克政府分阶段将英国打造成“不吸烟社会”的构想，执政的保守党内部也出现了“侵犯个人自由”的反对之声，因此能否最终贯彻备受关注。 英国下院16日在有关《烟草和电子烟法案》的第一次表决中，在全体650个议席中，以383票赞成、67票反对，将该法案移交给审查的下一阶段。法案的内容是，终身禁止向2009年1月1日及以后出生的人销售香烟和电子烟。不过，这一法案不适用于目前可以购买香烟的成人吸烟者。 目前，英国每年有8万人死于吸烟相关疾病。投入相关保健、社会服务的费用每年也高达30亿英镑（约5.1万亿韩元）。苏纳克政府期待“该法案将挽救数千人的生命”。但保守党内部也有不少人表示反对，认为“过度限制吸烟侵犯了个人自由”。前首相利兹·特拉斯当天指出：“国民们希望由自己来决定享受什么。英国有可能会超越‘警察国家’成为‘乳母国家’。”这是指，国家想干涉国民的一举一动，就像介入婴儿每个行动的奶妈一样。 前首相鲍里斯·约翰逊表示：“培养出（雪茄爱好者）温斯顿·丘吉尔的保守党竟然要禁止吸烟，真是疯了。” 实际上，在当天的表决中，近一半的保守党议员163人投了反对票或弃权。考虑到这一点，该法案可能无法通过下院的最终表决或上院的门槛。因此，有人提出，苏纳克政府有可能改变终生不能购买香烟的年龄标准。 该法案原本是新西兰在2022年率先推进的。当时新西兰试图引入限制2008年以后出生者吸烟的法案。但去年11月上台的右派倾向的克里斯托弗·拉克森政府废弃了法案，未能实行。

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