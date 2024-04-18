专科医生展开国际舆论战：“韩国医生没有罢工权”. April. 18, 2024 07:52. by 吕根镐记者 yeoroot@donga.com. 反对政府医学院扩招方针而离开医院的专攻医生（实习医生、住院医师）们在国际性活动中表示，“韩国医生没有基本权利”，强调了政府措施的不合理性。预备专攻医生们也表示，“保健福祉部拒绝发放去美国接受培训所需的文件”，并制作了向美国驻韩大使馆发送的请愿书等，接连展开了国际舆论战。 大韩专攻医生协会紧急对策委员长朴丹（音）和该协会前政策理事李惠珠（音）等人17日出席在首尔市龙山区大韩医生协会会馆举行的世界医学会（WMA）下属的“年轻医生网络”活动。他们主张，韩国政府不公平地对待专攻医生。曾是盆唐首尔大学医院住院医师的李惠珠抨击称：“在韩国，医生的罢工权也不被认可等，好像没有基本权利。韩国政府勒令辞职的医生们重返工作岗位，并预告不履行时医生执照被停止的可能性等，滥用权力。”他们还表示：“韩国医疗危机源于多年来管理不当的低效率政策”，主张医学院扩招和必需医疗一揽子方案不是根本性的解决方案，只会使情况恶化。世界医学会会长鲁扎因·阿尔科马尼（音）和该会理事会主席朴正律（音）等出席了当天的活动。 此外，没有从福祉部获得美国专业研修所需的推荐书的20多名预备研修医生从当天开始收集送往美国驻韩大使馆等的请愿书。没有美国市民权或永久居住权的韩国大学医学院毕业生要想进修美国专业课程，必须提交韩国政府的推荐书，并获得J-1签证。他们主张，福祉部在专攻医生离开医院后，在没有明确理由的情况下反复驳回推荐书发放申请。对此，福祉部相关人士表示：“被退回的人有不合格的原因。”

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