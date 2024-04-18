美联储主席鲍威尔表示“降息需要很长时间”……长期紧缩使得安全资产美元持续走强. April. 18, 2024 07:52. by 金道炯 dodo@donga.com. 随着美国暗示可以长期推迟下调基准利率，全球金融市场再次出现了美元的超强走势（美元王）。17日，前一天突破1400韩元大关的韩元兑美元汇率在韩日财务长官历史上首次口头介入下收盘下跌，但仍停留在1380韩元左右。 美国联邦储备委员会主席杰罗姆•鲍威尔当地时间16日在美国华盛顿举行的一个论坛上指出，“今年以来，（通胀）在重返2%目标方面缺乏进一步进展，显然没有带给美联储更大的信心，且可能需要较预期更长时间才能获得这一信心。鉴于劳动力市场的强势表现，以及迄今为止美联储在抗通胀方面取得的进展，比较合适的做法是让数据和经济动态来作为我们调整政策的指南针。”这一表态暗示美联储暂时没有下调利率的计划。 在中东地区持续紧张的情况下，美国表现出了长期紧缩的意志，安全资产美元持续走强。17日，首尔外汇市场的美元对韩元比价比前一天下降7.7韩元，以1比1386.8收盘。在外汇当局接连的口头介入下，时隔8个交易日收盘下跌，但仍接近心理上的马其诺防线1400韩元。 当天在华盛顿会晤的副总理兼企划财政部长官崔相穆和日本财务相铃木俊一表示“可以对外汇市场的变动性采取适当的措施”，历史上首次共同口头介入。同样在华盛顿接受CNBC电视台采访的韩国银行总裁李昌镛表示：“考虑到市场基本面，最近（汇率）的变动性多少有些过分。” 当天在东京外汇市场，日元兑美元的汇率以1美元兑154.66日元成交。日元兑美元的汇率前一天在纽约跌至154.79日元，是34年来的最低水平。

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