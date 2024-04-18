“龙山分裂”导致总理和秘书室长人选混乱. April. 18, 2024 07:51. by 张宽硕记者、崔惠玲记者 jks@donga.comherstory@donga.com. 据悉，尹锡悦总统曾考虑过提名文在寅政府出身的前中小风险企业部长朴映宣为国务总理候选人、前民主研究院院长杨正哲为秘书室长的方案。韩国媒体17日报道上述内容后，争议不断扩散，总统室出面澄清，否认称“没有讨论过人选问题”。但是，随着尹锡悦和夫人金建希的亲信集团也出现了“确实考虑过”的反应、保守执政党公开反对等政治风波扩大，有人评价说，执政党旨在收拾议会选举惨败局面的革新工作，其漏洞和混乱局面暴露无遗。 据尹锡悦亲信集团和总统室有关人士透露，在扩大秘书室长和总理候选人队伍的过程中，讨论过朴映宣和杨正哲这两个人选。据悉，总统室还讨论了将政务部长一职交给退出共同民主党的新未来议员金钟民的方案。尹锡悦亲信集团的总统室相关人士17日上午在相关报道出来后表示：“确实正在讨论中。”据悉，杨正哲被认为是被称为“三哲（杨正哲、李浩哲、全海哲）”的前总统文在寅心腹，是文在寅政府当时推荐尹锡悦担任检察总长的人物。执政党核心相关人士表示：“据我所知，尹锡悦在担任检察总长时期也曾与朴映宣和前总统秘书室长卢英敏等人见过面。包括杨正哲在内，也有总统长期交流的在野党人士。”他解释说：“此次内阁改组和调整的方向性不是保守执政党，而是扩大到讨论在野党人事的方向，以响应国民要求‘协治’的呼声。” 但是，总统室秘书室宣传部方面表示，“没有讨论过。太荒唐了”，否认了报道。随着争议的扩大，报道约3小时后，以发言人室的名义正式否认说：“没有讨论过前部长朴映宣、前民主研究院院长杨正哲等人选。”一名高级官员表示：“尹总统没有指示要进行研究。这可能是没有实现可能性的想法。” 执政党内部出现了公开反对的声音。属于国民力量党初期亲尹锡悦集团的国民力量党国会议员权性东表示：“否定党的认同感的人士不仅不能提名，连讨论都不行。所谓协治是在维持认同感和基调的同时与对方妥协，而不是否定自己迎合对方。”一位非尹锡悦亲信集团的重量级当选国会议员表示：“要想进行这种人事安排，尹总统必须退党。这是不想承担作为执政党的责任。”

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