汇率盘中跌破1400韩元，当局紧急口头介入. April. 17, 2024 07:37. by 李栋勋记者 dhlee@donga.com. 在中东地区的紧张感达到高潮的情况下，美国的经济指标也超过了市场预测值，韩元对美元的汇率突破了心理马其诺防线1400韩元。随着汇率连日暴涨，外汇当局立即口头介入，开始稳定市场。 16日，在首尔外汇市场，韩元对美元的汇率比前一个交易日上涨10.5韩元，以1394.5韩元收盘。盘中一度上涨到了1400.0韩元。这是自2022年11月7日（1414.5韩元）以来，汇率首次盘中上涨至1400韩元。 当天，企划财政部和韩国银行等外汇当局通过紧急公告表示：“外汇当局对汇率动向、外汇供需等持有特别的警戒感，正在密切关注”，“过度偏重于外汇市场的现象对韩国经济是不可取的。”这是两个机关时隔22个月再次以局长共同名义进行口头介入。 最近，随着强势美元现象日益突出，汇率连日来不断上涨。因为在美国联邦储备系统（Fed•美联储）的标准利息下调时期被推迟的情况下，随着中东战云密布，安全资产美元呈现出上升势头。 昨晚公布的美国3月份零售指标环比增加0.7%，高于市场预期（0.4%），对美联储降息的期待进一步后退。因此，KOSPI指数（-2.28%）、日本日经平均股价（-1.94%）、台湾加权指数（-2.68%）等亚洲主要股市均暴跌2%左右。

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