通过“朴赞郁风格”的黑色喜剧看越南战争. April. 17, 2024 07:37. by 崔智善 aurinko@donga.com. 15日，由朴赞郁导演作为联合制作人指挥制作、剧本、导演全过程的美国HBO电视剧《同情者(The Sympathizer)》通过Coupang Play在国内公开。朴导演亲自改编了获得普利策奖的阮清越作家的同名小说。这是朴导演凭借《分手的决心》（2022年）获得戛纳电影节最佳导演奖后首次推出的作品，也是他的第二部系列作品。 《同情者》始于越南战争接近尾声的1975年。主人公是侍奉南越将军的大尉（侯宣德饰）。但是他的身份却十分错综复杂。他的父亲是法国人，母亲是越南人，他受到“杂种狗”的蔑视。北越出身的他，小时候逃到南方避难时，被美国中央情报局（CIA）要员看中，开始从事情报要员的工作。因此，他得以在美国学习，心中对美国的憧憬和憎恶并存。之后回到越南后，他侍奉着南越将军，充当向北越提供情报的双重间谍。 15日公开的第一集讲述了大尉在担任双重间谍的过程中，在西贡失守之前登上飞往美国的运输机的戏剧性过程。 朴导演说：“第一次读原著小说《同情者》时，感觉就像是在看烟花一样。小说给我的印象是，表现和文体非常丰富多彩，非常喧嚣。”他说：“第一集中主人公试图逃离南越时，跑道被轰炸和火焰包围的场面就是从这种感觉中获得的灵感。”原著作者阮清越说：“在执笔《同情者》时，我一边想着朴导演的电影《老男孩》的形象一边创作。朴导演是能将我的小说完美地拍成电视剧的最佳人选。” 在第1集中，朴赞郁导演特有的执导方式令人刮目相看。正如重视色彩和舞台布置的他的作品一样，电视剧渗透着让人联想起越南的红色、黄色色彩。在南越灭亡，主人公逃跑的森严境地中，也隐藏着朴导演的黑色喜剧要素。 在这部作品中一人分饰四角而成为话题的演员小罗伯特•唐尼在第一集中饰演了老年CIA要员克劳德。《同情者》共7集，每周一公开一集。

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