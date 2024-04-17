真的不是医疗空白的缘故吗？. April. 17, 2024 07:33. . 专攻医生集体辞职时，政府历史上首次发布了“严重”级保健医疗灾难危机警报，大韩医生协会也表示“将面临医疗大灾难”。但在医疗空白事态发生两个月后的今天，韩国社会比预想的更为安静。 在此期间，有多名患者在急诊室漂流中死亡。11日，居住在釜山的50多岁心血管疾病患者在被10多家医院拒绝急诊室治疗后死亡。上个月，在忠清北道报恩郡掉进水沟的3岁女童和忠清北道忠州市被压在电线杆上的七旬女性、再一个月前心脏骤停的大田八旬患者，各医院都拒绝接受。然后就去世了。只整理了见诸报道的事例，就有这些。 失去家人的遗属们愤慨地表示：“由于专攻医生离开，急诊室难以收容。”这里发生了一件稀奇的事情。一直僵持不下的政府和医疗界一致表示：“不能看作是专攻医生脱离所致。”政府每次都表示要调查专攻医生离开的影响，但从未正式公布过结果。医疗界主张：“这些都是即使被转送也无法救活的患者。”政府和医生都说是“理所当然的死亡”，但患者没有办法推翻这一说法。 虽然不知道釜山、大田是不是也算医疗脆弱地区，但事实上，越是地方上，应急医疗就越差。可以说，与首都圈大学附属医院相比，地方上中小医院的专攻医生比率较低，因此脱离的影响较小。但是，令人惋惜的死亡背后，真的没有医疗空白的影响吗? 急诊室才是如果没有用低廉的人工费加班的专攻医生，就不能回去的结构。本来就恶劣的地方上医疗系统有可能因为专攻医生的脱离而超负荷运转，也有可能是急救患者的最后堡垒首都圈大学医院缩小了急诊室，没有余力接受移送。无论是政府还是医疗界，都排除这种可能性，只能是无可奈何的事情。 患者的证言与政府或医疗界的主张不同。15日，韩国癌症患者权益协议会代表金成柱（音）接到了正在A中小医院住院的慢性肾衰竭患者的电话。他说血液透析出了问题，让他去大学医院，但此前治疗过的B大学医院却说：“没有专攻医生，急诊室不接受治疗。”他哽咽着说，“这家医院让我出去，那家医院让我别来”。 金代表每天都会接到“因为没有专攻医生，手术被推迟、不能住院”的电话。统计也支持患者的证言。据消防厅透露，专攻医生离开后，119急救车前往急诊室后被拒绝接收的再移送事例剧增到平时的2.5倍。 想逃避医疗空白事态责任的政府不会说医疗体系出现了问题。医疗界担心凸显医学院扩招的必要性，强辩急诊室安然无恙。这相当于是在承认，曾几何时声称是世界最好的医疗，实际上在急诊室漂流后死去是常有的事情。 就在政府和医生们就数字展开较量的时候，患者们大喊“救命”。虽然专攻医生起诉了福利部次官，把生命交给医生的患者们却担心治疗出现问题而不能起诉医生。也不能拖着生病的身体进行示威。错过治疗时机而死掉的病人更是无话可说。 尹锡悦总统16日表示，“将继续推进医疗改革”。医疗界对此反应冷淡。期待戏剧性解决的患者们可能又绝望了。强行医学院扩招的政府和无条件要求撤回的医疗界都表示是“为了患者”。为了明天的患者，就可以牺牲今天的患者吗?在韩国社会的强者之间斗争的过程中，作为弱者的患者连悲鸣也叫不出声。正因如此，医疗空白没有显露出来。

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